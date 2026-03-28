Le chef du Parti exhorte à finaliser le cadre institutionnel pour le développement moderne du sport

Le secrétaire général du Parti To Lam remet l’Ordre du Travail de première classe, à l’Autorité des sports du Vietnam pour ses contributions remarquables au développement du secteur. Photo: VNA

Le 28 mars à Hanoï, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a célébré le 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle du sport vietnamien (27 mars 1946 – 2026), un événement marquant pour un secteur étroitement lié à la santé publique, au développement humain et à la construction d’un pays prospère, civilisé et durable.

Le secrétaire général du Parti, To Lam, a assisté à la cérémonie et y a prononcé un discours, en présence de nombreux dirigeants, responsables centraux et locaux, ainsi que de générations d’entraîneurs, d’athlètes et de cadres du secteur.

Dans son intervention, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung a rappelé que, dès les premiers jours de l’indépendance, le Parti et le Président Ho Chi Minh avaient reconnu l’importance stratégique de l’éducation physique. Le décret du 27 mars 1946, appelant toute la population à faire de l’exercice physique, posait les bases d’une vision où la santé individuelle conditionne la force nationale.

Prenant la parole, le secrétaire général To Lam a souligné que, fidèle aux enseignements du Président Ho Chi Minh, le Parti et l’État accordent une attention constante au développement du sport. Il a mis en avant les efforts déployés pour structurer un système organisationnel du niveau central au niveau local, former des cadres de gestion, des entraîneurs, des athlètes et des arbitres, élaborer des mécanismes et des politiques, perfectionner le cadre juridique, investir dans les infrastructures et renforcer la coopération internationale.

Il a salué les contributions majeures du secteur au développement du pays, fruit des efforts conjoints de générations de cadres, de scientifiques, d’entraîneurs et d’athlètes, ainsi que du soutien de l’ensemble de la société.

Face aux exigences d’une nouvelle phase de développement – notamment en matière de qualité des ressources humaines, de santé publique et de compétitivité nationale – le dirigeant a appelé à une vision plus globale du rôle du sport. Il a insisté sur la nécessité d’achever rapidement un cadre institutionnel moderne et cohérent, capable de stimuler l’innovation, l’investissement, la transparence et la mobilisation des ressources de l'État, de la société et de la population.

Ce cadre doit clairement définir les rôles respectifs de l’État et de la société, préciser les orientations en matière d’investissement public, de socialisation, de normes d’infrastructures, de formation, de politiques de rémunération et d’avantages, de dispositifs d’assurance, et de reconversion professionnelle après la carrière sportive, etc., ainsi que promouvoir l’application des technologies et le développement de l’économie du sport.

Le secrétaire général a également appelé à développer vigoureusement le sport de masse, afin que chaque citoyen ait le droit, les conditions et la motivation de pratiquer une activité physique. Il s’agit de la mission centrale, inclusive et de long terme du secteur sportif dans la nouvelle phase de développement, a-t-il déclaré.

Dans cette optique, il a proposé de renforcer le mouvement "chaque citoyen choisit au moins un sport à pratiquer régulièrement", afin de promouvoir un mode de vie sain et actif. Le sport doit devenir une habitude quotidienne et non un simple mouvement ponctuel.

Le secrétaire général To Lam s'exprime. Photo: VNA

Il a en outre souligné la nécessité d’élever la qualité de l’éducation physique et du sport scolaire, considérés comme le socle du développement du capital humain vietnamien. Les secteurs de l’éducation et du sport, ainsi que les autorités locales, sont appelés à renforcer leur coordination afin de rénover en profondeur les programmes et les activités sportives en milieu scolaire. Les établissements doivent non seulement transmettre des compétences physiques de base, mais aussi détecter les talents et inculquer à la jeune génération des valeurs telles que la discipline, l’esprit d’équipe, la résilience, l’honnêteté et la confiance en soi.

Par ailleurs, To Lam a insisté sur la nécessité de préserver et de valoriser les sports traditionnels, en les intégrant aux programmes scolaires, aux activités communautaires et à la promotion touristique.

S’agissant du sport de haut niveau, il a appelé à un développement professionnel, scientifique et durable, reposant sur une feuille de route d’investissements ciblés en faveur des disciplines à fort potentiel, la normalisation des systèmes de détection des talents, la réforme des mécanismes de gestion des équipes nationales, ainsi que le renforcement des liens entre sport scolaire, sport de masse et sport d’élite. Il a également insisté sur la nécessité de garantir de meilleures conditions de vie et d’après-carrière aux athlètes.

Enfin, il a encouragé l’élargissement de la coopération internationale et une participation accrue du Vietnam à l’organisation d’événements sportifs régionaux et mondiaux, afin de renforcer son positionnement sur la scène internationale.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti a remis l’Ordre du Travail de première classe, à l’Autorité des sports du Vietnam pour ses contributions remarquables au développement du secteur. Des distinctions ont également été attribuées à plusieurs responsables pour leurs réalisations. -VNA/VI