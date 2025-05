Le chef du Parti assiste à un concert d'amitié Vietnam-Kazakhstan

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phuong Ly, et le président kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, ont assisté, le 6 mai à Astana, à un concert d’amitié Vietnam-Kazakhstan, dans le cadre de la visite d’État du dirigeant vietnamien au Kazakhstan.



L’événement a été organisé par les ministères de la Culture des deux pays.



Dans son discours d’ouverture, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a rappelé les bases historiques de la coopération bilatérale, amorcée par la visite du Président Hô Chi Minh au Kazakhstan en 1959. Il a souligné que la visite d’État actuelle du secrétaire général Tô Lâm avait renforcé l’amitié entre les deux pays et porté leur coopération au niveau de partenariat stratégique. Le ministre a qualifié ce concert de témoignage vibrant de l’amitié Vietnam-Kazakhstan.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phuong Ly, et le président kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, au concert d’amitié Vietnam-Kazakhstan. Photo: VNA

La ministre kazakhe de la Culture et de l’Information, Aida Balayeva, a déclaré que ce concert constituait une expression de bonne volonté entre les deux peuples et une démonstration du respect mutuel et de l’amitié entre les dirigeants. Elle a affirmé que la coopération culturelle représentait une étape historique pour les générations présentes et futures. Soulignant que la culture et l’art rapprochaient les peuples, elle s’est dite convaincue que ce concert, mettant en valeur les cultures des deux pays, servirait de passerelle entre leurs peuples.



Le concert, tenu au Théâtre national d’opéra et de ballet d’Astana, a réuni des artistes vietnamiens et kazakhs et attiré plus de 1.200 spectateurs. – VNA/VI