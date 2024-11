Le chef de l’organe législatif vietnamien rencontre le Premier ministre cambodgien

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân (gauche), rencontre le Premier ministre cambodgien, Samdech Hun Manet. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a rencontré ce vendredi 22 novembre à Phnom Penh le Premier ministre cambodgien, Samdech Hun Manet.

Cette rencontre s’est déroulée dans le cadre de sa visite officielle au Cambodge et de sa participation à la 12e assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) et à la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP), du 21 au 24 novembre.

Le Premier ministre Hun Manet a remercié le président de l'Assemblée nationale vietnamienne pour sa visite officielle au Cambodge et sa participation à deux événements importants organisés par le Royaume, soulignant que cela témoigne de la détermination des deux parties à développer les relations de bon voisinage, de bonne amitié et à travailler ensemble pour le développement de chaque pays.

Soulignant le grand potentiel entre les deux pays, le chef de l’organe législatif du Vietnam a proposé que les deux pays continuent à renforcer la coopération dans tous les domaines, notamment l'économie et le commerce.

Il a suggéré la partie cambodgienne de continuer à créer des conditions favorables aux investissements vietnamiens sur son sol, affirmant que l’Assemblée nationale vietnamienne est prête à se coordonner avec le Cambodge pour encourager les ministères, les autres organes compétents, les localités et les entreprises à mettre en œuvre activement et efficacement les accords signés, et pour bien organiser la 21e réunion du Comité mixte de coopération économique, culturelle, scientifique et technique et la 13e Conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières Vietnam-Cambodge au Cambodge à des moments opportuns.

Trân Thanh Mân a également suggéré que les deux parties continuent de promouvoir les travaux restants liés à la démarcation et au bornage de la frontière commune afin de construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement à long terme entre les deux pays.

Il a en outre souligné l’importance de continuer de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, d’œuvrer pour maintenir et promouvoir le consensus au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), y compris la question de la Mer Orientale, de lutter contre les allégations visant à porter atteinte aux relations Vietnam-Cambodge.

Les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation des jeunes génération aux sacrifices et contributions des générations précédentes dans la lutte d’hier pour la libération nationale des deux pays, contribuant ainsi à consolider et à développer les relations traditionnelles de bon voisinage et de bonne coopération entre le Vietnam et le Cambodge.

Le Premier ministre Hun Manet a souligné que le gouvernement s’intéresse toujours au développement des relations de bon voisinage entre les deux pays. Il a proposé de renforcer la coopération Vietnam - Laos - Cambodge dans tous les domaines pour le développement économique, notamment à travers le tourisme et le commerce.

Le Premier ministre Hun Manet a hautement apprécié le soutien du Vietnam au développement du Cambodge, soulignant que le développement du Vietnam et du Cambodge contribuera à la stabilité et au développement des trois pays Vietnam - Laos - Cambodge, ainsi que de la région ASEAN et du monde. -VNA/VI