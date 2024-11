Le chef de l’État vietnamien préside un banquet en l’honneur du roi du Cambodge

Le président vietnamien Luong Cuong et le roi du Cambodge Norodom Sihamoni lors du banquet, à Hanoi, le 28 novembre. Photo : VNA

Le président de la République, Luong Cuong, a organisé jeudi 28 novembre un banquet en l’honneur du roi du Cambodge Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, en visite d’État au Vietnam.



Accueillant chaleureusement le roi Norodom Sihamoni et la haute délégation cambodgienne, le président Luong Cuong s’est réjoui du renforcement continu et du développement solide de l’amitié bilatérale et de la coopération globale ces derniers temps.



Il a souligné que les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux ont été menés régulièrement ; la coopération en matière de défense et de sécurité s’est renforcée ; les liens économiques, commerciaux et d’investissement se sont renforcés. Parallèlement, la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la culture et de la santé, ainsi que les échanges populaires sont devenus de plus en plus diversifiés et pratiques.



Le chef de l’État a affirmé que la visite du roi Norodom Sihamoni au Vietnam cette fois-ci sera une grande source d’encouragement pour le développement des relations bilatérales, contribuant à renforcer le bon voisinage entre le Vietnam et le Cambodge, pour le bénéfice et le bonheur des peuples des deux pays.



De son côté, le roi Norodom Sihamoni a souligné que son voyage s’inscrivait dans la continuité du parcours historique entamé par le roi-père Norodom Sihanouk et d’autres dirigeants de haut rang.



Il a déclaré que l’échange régulier de visites de haut niveau a joué un rôle clé dans le renforcement et l’élargissement de l’amitié et de la solidarité entre les deux pays, ainsi que dans l’augmentation de la coopération bilatérale dans tous les domaines pour le bénéfice mutuel de leurs peuples.



Le roi Norodom Sihamoni a affirmé que le gouvernement et le peuple vietnamiens sont de véritables amis qui se tiennent toujours aux côtés du gouvernement et du peuple cambodgiens et soutiennent le pays dans la récolte de nombreux succès dans tous les domaines. – VNA/VI