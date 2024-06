Le chef de l’Etat vietnamien préside un banquet en l’honneur du président russe

Le président Tô Lâm a présidé dans la soirée du 20 juin, à l’Opéra de Hanoi, une réception solennelle en l’honneur du président russe Vladimir Poutine en visite d’État au Vietnam.

Cette visite au Vietnam du président Vladimir Poutine a lieu à l’occasion de la célébration par les deux pays du 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d’amitié entre le Vietnam et la Fédération de Russie, ouvrant ainsi une nouvelle étape de développement dans les relations d’amitié traditionnelle et de partenariat stratégique intégral entre les deux pays, a-t-il indiqué.

Le Vietnam et la Fédération de Russie ont parcouru un long voyage ensemble, partagé des défis et goûté à la gloire ensemble, a déclaré le chef de l’Etat vietnamien, affirmant que le soutien précieux et l’amitié fidèle de la Russie sont un bien inestimable des deux pays, cultivé par de nombreuses générations de leurs dirigeants et de leurs peuples, sans cesse entretenu et transmis aux générations présentes et futures.

Saluant les réalisations de développement de la Russie dirigée par le président Vladimir Poutine, le président Tô Lâm s’est déclaré profondément convaincu que sous la direction déterminée et avec les efforts du peuple russe, la Russie poursuivra son développement vigoureux, dans la stabilité socio-politique, la dynamique économique avec un rôle et un prestige croissants de puissance mondiale.

Le chef de l’Etat vietnamien a exprimé sa joie face à l’évolution positive des relations bilatérales dans tous les domaines, et a souligné que les deux parties ont étroitement collaboré dans les forums multilatéraux et les organisations internationales pour protéger les intérêts légitimes de chaque pays, contribuant ainsi aux efforts communs de la communauté internationale de relever les défis mondiaux.

Il a également souhaité que dans les temps à venir, la coopération entre les deux pays se renforce dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la science et de la technologie, de la culture, de l’éducation, des sports et des échanges entre les peuples ainsi que dans les domaines de l’énergie, du pétrole et du gaz.

En réponse, le président Vladimir Poutine a remercié le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour l’accueil chaleureux, sincère et significatif réservée à la haute délégation russe.

Louant les réalisations enregistrées par le Vietnam ces dernières années, notamment le développement socio-économique exponentiel, le chef de l’Etat russe a affirmé que le Vietnam méritait d’être l’un des pays en développement les plus dynamiques de la région Asie-Pacifique.

Il a affirmé que cette visite ouvrira de nouveaux horizons, contribuant à renforcer et à consolider davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, vers un bel avenir pour le bénéfice des peuples.

Citant les recommandations du président Hô Chi Minh selon lesquelles "quoi que vous fassiez, ne pensez pas d’abord à vous-même, mais pensez à vos compatriotes", le président Vladimir Poutine a appelé les deux parties à poursuivre cette tradition, à oeuvrer pour l’avancement de leur pays et leur peuple, pour la paix, la stabilité dans la région Asie-Pacifique.

Plus tôt, les deux dirigeants ont assisté à un programme artistique de l’Orchestre symphonique du Vietnam et des artistes célèbres de musique de chambre et d’instruments de musique ethnique. – VNA/VI