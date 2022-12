Le chef de l’Etat termine avec succès sa visite d'État en République de Corée

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à gauche) et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, à Séoul, le 5 décembre. Photo: VNA

Le président Nguyen Xuan Phuc est retourné dans la soirée du 6 décembre à Hanoï, terminant avec succès sa visite d'État en République de Corée à l'invitation de son homologue sud-coréen, Yoon Suk-yeol.

Il s'agissait de la première visite en République de Corée du président Nguyen Xuan Phuc dans ses nouvelles fonctions, de la première tournée d’un président vietnamien dans ce pays depuis 11 ans.

Lors de leur entretien, le président Nguyen Xuan Phuc et son homologue sud-coréen, Yoon Suk Yeol, ont annoncé le rehaussement des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral. Les deux présidents ont convenu de s’efforcer de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d’ici 2023 et à 150 milliards à l’horizon 2030, et ce dans une direction équilibrée.

Ils ont assisté à la signature de nombreux documents de coopération entre ministères, secteurs, localités et entreprises des deux pays.

Lors de la conférence de presse donnée après l’entretien, le président Nguyen Xuan Phuc s’est déclaré convaincu qu’avec la détermination des dirigeants et des peuples des deux pays, les relations bilatérales se développeraient fortement, dans l’intérêt des deux peuples, contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et le monde.

Le président Yoon Suk-yeol a pour sa part affirmé que les deux gouvernements coopéreraient étroitement et mettraient en œuvre les diverses mesures de coopération, et souligné que cette visite serait un "nouveau point de départ" dans les relations Vietnam-République de Corée.

Lors des entrevues entre le chef de l’Etat vietnamien et le Premier ministre Han Duck-soo, le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jin Pyo, les deux parties ont affirmé leur volonté d’approfondir la coopération bilatérale, au profit des deux peuples, contribuant à la coopération et au développement de la région.

Dans le cadre de sa visite, le président Nguyen Xuan Phuc a eu 12 rencontres avec une trentaine de dirigeants de groupes, de banques, d'institutions financières et investisseurs sud-coréens, dont Samsung Electronics, Lotte, Hyosung, LG, Hyundai Motor, CJ, Daewoo E&C, GS E&C, Doosan, KDB Bank, qui ont investi des dizaines de milliards de dollars au Vietnam.

Lors du Forum d’affaires Vietnam-République de Corée, qui a réuni 500 délégués et hommes d’affaires des deux pays, le chef de l’État vietnamien a déclaré que le Vietnam s'engageait toujours à créer des conditions favorables pour que les entreprises sud-coréennes investissent efficacement et durablement au Vietnam.

Outre les accords convenus par les parties, 15 accords de coopération ont été signés en présence de hauts dirigeants des deux pays. Au cours de la visite du dirigeant vietnamien, la valeur totale des accords, engagements, pactes et propositions d'investissement, nouvelles et élargies, d’entreprises, est estimée à près de 15 milliards de dollars.

Cette visite d'État du président Nguyen Xuan Phuc en République de Corée a témoigné de la confiance stratégique entre les hauts dirigeants des deux pays, et de la volonté commune de mieux assurer les intérêts nationaux ainsi que ceux des localités, des entreprises et des populations des deux pays.

Avec près de 30 activités en trois jours, le succès de la visite d'État du président Nguyen Xuan Phuc est une réaffirmation de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation dans les relations extérieures du Parti et de l'Etat du Vietnam.