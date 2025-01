Le chef de l’État rend visite aux Forces spéciales de l’Armée

Le président du Vietnam, Luong Cuong (premier rang, au milieu), et les dirigeants des Forces spéciales de l’Armée. Photo: VNA

À l’occasion du Nouvel An 2025 et avant le Tết (Nouvel An lunaire du Serpent 2025), l'après-midi du 20 janvier, le président du Vietnam, Luong Cuong, a rendu visite et a présenté ses vœux du Tết aux Forces spéciales de l’Armée populaire du Vietnam.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président a adressé ses vœux les plus sincères pour la nouvelle année aux Forces spéciales de l’Armée. Il les a également félicitées pour ses réalisations exceptionnelles au cours de l'année écoulée.

Soulignant que l'année 2025 revêt une importance particulière pour le pays avec de nombreux événements politiques majeurs du Parti et de la nation, le président a demandé aux Forces spéciales de l’Armée de continuer à mettre en œuvre de manière approfondie et efficace les résolutions, directives du Parti, de l'État, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense concernant la défense nationale.

Luong Cuong a souligné que les Forces spéciales de l’Armée devaient accorder une attention particulière à l’édification du Parti et au développement pour devenir particulièrement élite sur le plan politique, contribuant ainsi à maintenir la sécurité politique, l'ordre public, la sécurité sociale, et à défendre fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays.

Par ailleurs, il leur a demandé d'organiser avec succès les Congrès du Parti à tous les niveaux au sein des Forces spéciales de l’Armée, d'organiser efficacement les activités de célébration des grandes fêtes et des événements politiques importants du pays et de l'Armée, tout en prenant soin des conditions de vie matérielles et spirituelles des officiers et soldats...

Le chef de l’État s’est déclaré convaincu que, dans cette nouvelle phase de la révolution, les Forces spéciales de l’Armée continuerait à obtenir de grands succès et réalisations.

À cette occasion, le président Luong Cuong a remis des cadeaux du Tết aux officiers et soldats des Forces spéciales de l’Armée. Il a également déposé des fleurs, allumé des bâtons d'encens en l'honneur des Héros morts pour la Patrie, et planté un arbre dans le jardin des Forces spéciales de l’Armée.-VNA/VI