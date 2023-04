Le chef de l’Etat rencontre des électeurs de Da Nang

Le président Vo Van Thuong et des électeurs de Da Nang. Photo: VNA

Le 27 avril, le président Vo Van Thuong et la délégation de députés de Da Nang à l'Assemblée nationale ont assisté à une réunion avec des électeurs de cette ville du Centre, dans le but de recueillir leurs avis, opinions et idées avant la 5e session de l’organe législatif.

Lors de la réunion, les électeurs ont présenté de nombreuses recommandations et propositions concernant l'amendement de la loi foncière, le soutien aux entreprises impactées par l'épidémie de COVID-19, la lutte contre la corruption...

Concernant l'amendement de la loi foncière, le président Vo Van Thuong a déclaré que le processus de modification et de complément de cette loi importante devait être basé sur l'examen et l'évaluation des résultats de la mise en œuvre de la loi lors des derniers temps.

Il faut mettre les intérêts du peuple en premier, a-t-il affirmé.

S’agissant de l’accélération de la lutte contre la corruption et d’autres pratiques malsaines, le chef de l’Etat a souligné que le Parti et l’Etat continueraient de la renforcer.



Parallèlement, le Parti et l’Etat continueront à améliorer le système juridique, à accélérer la réforme judiciaire et administrative, à résoudre des défis et difficultés pour favoriser le développement économique, à développer des cadres compétents et prestigieux..., a-t-il déclaré.