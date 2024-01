Le chef de l’État remet ses décisions de nomination à 26 nouveaux ambassadeurs

Lors d’une cérémonie tenue mardi 9 janvier à Hanoï, le président Vo Van Thuong a remis ses décisions de nomination à 26 ambassadeurs du Vietnam auprès de pays étrangers pour le mandat 2024-2027.

Le président Vo Van Thuong et de nouveaux ambassadeurs. Photo: VNA

Le chef de l’État a demandé aux ambassadeurs de bien comprendre et de suivre de près les préconisations et politiques du Parti, ainsi que les textes juridiques de l'État dans tous les domaines, en particulier la diplomatie, et aussi de présenter des évaluations, des prévisions et des conseils au Parti et à l’État pour développer des politiques diplomatiques appropriées.



Le dirigeant a souligné la nécessité de donner une priorité à la diplomatie au service du développement économique, de s’intéresser à la diplomatie culturelle pour promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple auprès des habitants des pays d’accueil, conformément à la volonté du Vietnam d'être un ami, un partenaire fiable de tous les pays et un membre actif de la communauté internationale.

De leur côté, les ambassadeurs ont exprimé leur honneur d'assumer leurs fonctions dans le contexte de position et de prestige croissants du pays sur la scène internationale.



Ils ont déclaré avoir élaboré des plans de travail et se sont engagés à mettre en œuvre la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification, de multilatéralisation, et le style de « diplomatie du bambou », contribuant à la défense et au développement du pays. -VNA/VI