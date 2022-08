Le chef de l’Etat reçoit une délégation de la Division de la Jeunesse du PLD du Japon

Le président de la République, Nguyen Xuan Phuc, a reçu le 24 août à Hanoï une délégation de la Division de la Jeunesse du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon.

La délégation japonaise était conduite par Suzuki Norikazu, membre de la Chambre des représentants (chambre basse) du Japon, et Sato Kei, membre de la Chambre des conseillers (chambre haute) du Japon, qui sont co-chefs p.i de la Division de la Jeunesse du PLD.

Lors de la rencontre, le président Nguyen Xuan Phuc a demandé à la Division de la Jeunesse du PLD de promouvoir la coopération Vietnam-Japon. Il a émis le souhait d’accueillir l'empereur, l'impératrice et les hauts dirigeants du Japon au Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023. Il a également demandé aux organes compétents des deux pays de bien organiser les célébrations du cinquantenaire des relations bilatérales, appelant les députés des deux pays à continuer à favoriser les échanges entre Vietnamiens et Japonais dans la culture et le tourisme.

A cette occasion, le chef de l’Etat a proposé au Japon de soutenir le Vietnam et de coopérer avec lui dans divers domaines, de promouvoir la coopération dans la reprise économique post-pandémique, notamment dans l’investissement, le commerce, l’innovation, la transformation numérique, le développement vert… Il a également appelé à une collaboration étroite pour que le Japon devienne rapidement le plus grand investisseur au Vietnam à travers une mise en oeuvre efficace de l’ “ASIA-Japan Investing for the Future Initiative” (AJIF)…

De son côté, Suzuki Norikazu a affirmé que lui et d’autres parlementaires continueraient de promouvoir les belles relations entre les deux pays. Il a en outre émis le souhait de participer à l’organisation de nombreuses activités significatives à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon et le Vietnam en 2023.