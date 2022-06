Le chef de l’Etat reçoit les ambassadeurs de Croatie et du Sénégal

Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 13 juin à Hanoï les ambassadeurs de Croatie et du Sénégal, venus lui présenter leurs lettres de créance.

En recevant l’ambassadeur de Croatie, Ivan Velimir Starcevic, le chef de l’Etat a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la consolidation et au développement de son amitié et de sa coopération avec la Croatie. Il a remercié la Croatie d'avoir fourni au Vietnam 60.000 doses de vaccin contre le COVID-19 en 2021.

Il a proposé que les deux pays multiplient les visites de délégations de tous niveaux et s’efforcent de porter le commerce bilatéral à 200 millions de dollars dans les cinq prochaines années.

De son côté, l'ambassadeur croate a affirmé que le Vietnam était le plus grand partenaire de son pays dans l'ASEAN. Il a également déclaré souhaiter promouvoir la coopération bilatéral dans le tourisme.

En recevant l’ambassadeur du Sénégal, Abdoulaye Barro, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Sénégal était un important partenaire traditionnel et amical du Vietnam en Afrique. Il a remercié le Sénégal pour son soutien important à la proposition d'établir des relations officielles entre le Vietnam et l'Union africaine.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et l’ambassadeur du Sénégal, Abdoulaye Barro. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien a suggéré que les deux pays renforcent les échanges commerciaux et continuent de créer des conditions favorables à l’accès des produits agricoles vietnamiens au marché sénégalais. Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir la signature d'accords pour parfaire le cadre juridique de la coopération bilatérale.

Pour sa part, l'ambassadeur Abdoulaye Barro a déclaré que le Vietnam avait un rôle important en Asie du Sud-Est en particulier et en Asie en général. Selon lui, le Sénégal souhaite étudier des expériences du Vietnam en matière de développement agricole. Le Sénégal est prêt à soutenir le Vietnam sur la scène internationale et salue toujours les investisseurs et les produits vietnamiens.