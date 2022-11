Le chef de l’Etat reçoit le prince héritier Frederik de Danemark

Le président vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, a reçu le 1er novembre à Hanoï le prince héritier Frederik de Danemark et la princesse héritière Mary Elizabeth, en visite officielle au Vietnam.



Le prince héritier Frederik de Danemark a exprimé sa satisfaction devant le partenariat intégral bien développé entre son pays et le Vietnam. Il a indiqué que lors de cette visite au Vietnam, il était accompagné de nombreuses grandes entreprises danoises souhaitant coopérer avec le milieu d’affaires vietnamien, en particulier dans les domaines de la croissance verte, des énergies renouvelables et de l'utilisation efficace de l'énergie.



Le prince héritier Frederik de Danemark a affirmé que son pays partageait avec le Vietnam une même vision du développement durable. Il a déclaré apprécier les efforts du Vietnam pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avant de se déclarer convaincu que la coopération entre les deux pays avait de nombreuses opportunités de se développer dans la croissance verte et la transition énergétique. Il a émis le souhait du Danemark de promouvoir la mise en place d'un partenariat stratégique vert pour élever le niveau de coopération entre les deux pays.

Photo: VNA



De son côté, le président Nguyen Xuan Phuc a estimé que l'amitié et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Danemark se développaient activement, se déclarant convaincu que les deux parties disposaient d'une large marge de manœuvre pour l'élargir. Il a en outre déclaré espérer que la famille royale et le gouvernement danois continueraient à soutenir l'approfondissement continu du partenariat intégral.



Le chef de l’Etat vietnamien a également émis le souhait que le Danemark continue de soutenir le Vietnam avec ses expériences, ses technologies et ses finances dans la mise en œuvre des engagements climatiques.



Les deux parties ont convenu d'élargir leur coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la culture et du tourisme afin de renforcer l'amitié et la compréhension entre les deux peuples.



Le commerce entre le Vietnam et le Danemark en 2021 a atteint près de 600 millions de dollars. Le Danemark s'est hissé à la 3ème position parmi les pays investissant au Vietnam en 2022 avec le projet d’usine Lego d'un montant d’un milliard de dollars, portant le total des investissements danois au Vietnam à 1,78 milliard de dollars.-VNA/VI