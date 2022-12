Le chef de l’Etat reçoit le président du Sénat français

Le Vietnam considère la France comme un partenaire de premier rang dans sa politique extérieure, a déclaré le président Nguyen Xuan Phuc en recevant le 8 décembre à Hanoï le président du Sénat français, Gérard Larcher, en visite officielle au Vietnam.

Le président vietnamien, Nguyen Xuan Phuc (droite), et le président du Sénat français, Gérard Larcher. Photo: VNA

Selon le chef de l’Etat, la coopération économique est un pilier important du partenariat stratégique Vietnam - France. A cette occasion, Nguyen Xuan Phuc a demandé au Sénat français de ratifier rapidement l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA) et d’encourager la Commission européenne (CE) à retirer le carton jaune pour la pêche vietnamienne.

A côté de la coopération économique, la coopération dans la culture, l’éducation et la santé a connu des avancées positives, a-t-il constaté, souhaitant que la partie française continue de soutenir le Vietnam dans la restauration des monuments de Hue et augmente les bourses d’études pour les étudiants vietnamiens.

De son côté, le président du Sénat français a indiqué qu’il s’agissait de la première visite d’un dirigeant français au Vietnam depuis le début du COVID-19. Appréciant les contributions du Vietnam au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et sur la scène internationale, il a souligné que la France voulait aussi contribuer à cette paix et à cette stabilité et qu’elle soutenait toujours la liberté de survol et de navigation en Mer Orientale.

Le président Nguyen Xuan Phuc a demandé au Sénat français de continuer à soutenir les points de vue du Vietnam et de l'ASEAN sur la Mer Orientale, la garantie de la liberté, de la sécurité et de la sûreté de la navigation et du survol, le maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale, le règlement pacifique des différends selon le droit international et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Le chef de l’Etat a également émis le souhait que la France continue de soutenir la communauté vietnamienne sur son sol pour qu’elle développe son rôle de passerelle dans les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.