Le chef de l’Etat reçoit la ministre australienne des Affaires étrangères

Dans l'après-midi du 27 juin, le président Nguyen Xuan Phuc a reçu la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, venue le saluer à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam du 26 au 28 juin 2022.

Le président Nguyen Xuan Phuc a salué la première visite de Penny Wong au Vietnam en tant que ministre australien des Affaires étrangères. Il s’est déclaré convaincu que sa visite contribuerait à la promotion du partenariat stratégique entre les deux pays. Il a également affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à ses relations avec l’Australie, un partenaire stratégique du Vietnam au Pacifique Sud, également un partenaire stratégique intégral de l’ASEAN.

Informant la ministre australienne des réalisations du Vietnam dans la lutte contre le COVID-19, il a remercié l’Australie pour avoir fourni des vaccins au Vietnam, notamment des vaccins pour les enfants de 5 à 11 ans.

Le chef de l’Etat a exprimé sa satisfaction devant les avancées du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Australie lors de ces derniers temps, dont un commerce bilatéral de 12,4 milliards de dollars en 2021, soit une hausse annuelle de 50%. Il a suggéré que les deux parties continuent à entretenir leur bonne coopération dans la politique, la sécurité - défense, le commerce - investissement, de rétablir et de renforcer rapidement la coopération dans le tourisme, l'éducation-formation, la coopération décentralisée…

La ministre Penny Wong a affirmé que l'Australie appréciait le rôle et la position du Vietnam dans la région et a exprimé son engagement à continuer de renforcer le partenariat stratégique avec le Vietnam. Elle a promis de se coordonner étroitement avec le ministère des Affaires étrangères et les agences compétentes du Vietnam pour approfondir le partenariat stratégique Vietnam - Australie, le rendre plus substantiel et efficace, dans le contexte où les deux pays célébreront en 2023 le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

S'agissant de la situation régionale et internationale, la ministre australienne a affirmé que son pays tenait en haute estime le rôle central de l’ASEAN et le partenariat stratégique intégral Australie-ASEAN, continuait de s’intéresser au renforcement de la coopération avec la sous-région du Mékong. Elle a également souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, du respect du droit international, dont la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer de 1982.