Le chef de l’Etat préside une réunion concernant certaines questions sur le Renouveau

Le Comité de pilotage du dressement du bilan de certaines questions théoriques et pratiques sur le processus du Renouveau à orientation socialiste au cours des 40 dernières années au Vietnam, s’est réuni le 9 juin à Hanoï.

Le président Vo Van Thuong (au milieu) lors de la réunion. Photo: VNA

Cette première réunion du Comité a été présidée par Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, président de la République, également chef du Comité.

Les participants ont discuté, entre autres, du plan de dressement du bilan de quelques grandes questions théoriques et pratiques, ainsi que des tâches spécifiques pour chaque membre...

Selon le président Vo Van Thuong, dresser le bilan de certaines questions théoriques et pratiques au cours de 40 ans de Renouveau est une tâche importante. Cela contribuera à clarifier davantage la ligne de Renouveau

du Parti, la théorie du socialisme et la voie vers le socialisme, ainsi qu’à préparer l'élaboration des documents du XIVe Congrès national du Parti.

Le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité d’évaluer correctement la vérité et d’indiquer franchement les limites et les faiblesses. Il est également important de se concentrer sur l’analyse profonde des grands problèmes, d'attacher de l'importance aux nouveaux problèmes, en particulier la situation, les tendances de développement du monde, les avantages et les défis, les exigences importantes de la nouvelle étape de développement...

Le président a demandé au Conseil théorique central - l'organe permanent du Comité de pilotage, d'étudier pleinement les commentaires et suggestions des membres du Comité de pilotage.