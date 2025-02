Le chef de l’Etat préside une cérémonie d’offrande d’encens dans la cité impériale de Thang Long-Hanoï

Le président de la République, Luong Cuong, a présidé une cérémonie d'offrande d'encens le 6 février (soit le 9e jour du premier mois lunaire de l'Année du Serpent) dans la cour du palais Kinh Thiên, au cœur de la citadelle impériale de Thang Long, à Hanoï.

Cette cérémonie a permis de rendre hommage aux rois et aux héros nationaux ayant contribué à l'édification et à la défense du pays.

Il s'agit d'une activité annuelle organisée à l'occasion du Nouvel An lunaire, visant à rendre hommage aux ancêtres et générations passées. La manifestation contribue également à sensibiliser les jeunes générations au patriotisme, à la préservation des belles traditions nationales, ainsi qu'à la promotion des valeurs historiques et culturelles.

Le président Luong Cuong et les délégués présents à la cérémonie se sont engagés à promouvoir les traditions héroïques et culturelles de Thang Long-Hanoï, ainsi que les nobles valeurs de la nation. Ils ont affirmé leur volonté de promouvoir le grand bloc d'union nationale, de rendre le pays de plus en plus riche, puissant, démocratique, équitable et civilisé, dans une ère nouvelle, propice au développement et à la prospérité, pour le bien-être et le bonheur du peuple.

La cérémonie d'offrande d'encens a comporté de nombreux rites traditionnels, tels que la présentation des baguettes d'encens et la danse du dragon…

La cité impériale de Thang Long, édifiée au 11e siècle par la dynastie Viêt des Ly, concrétise l'indépendance du Dai Viêt. Elle a été construite sur les vestiges d'une citadelle chinoise remontant au 7e siècle, dans les terrains drainés du delta du fleuve Rouge à Hanoï. Elle fut le lieu du pouvoir politique régional de manière continue pendant près de treize siècles. Les édifices de la cité impériale et les vestiges de la zone archéologique 18 Hoang Diêu expriment une culture originale du Sud-Est asiatique propre à la basse vallée du fleuve Rouge.

Le secteur central de la cité impériale de Thang Long-Hanoï, inscrit en 2010 sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, est la partie la plus essentielle et la mieux préservée de l'ancienne citadelle impériale de Thang Long.-VNA/VI