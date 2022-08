Le chef de l’Etat examine le travail lié à l’amnistie à une prison à Dong Nai

Le matin du 3 août, le président Nguyen Xuan Phuc est allé examiner le travail lié à l’amnistie à la prison de Xuan Loc dans la province de Dong Nai (Sud).

Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et des cadres de la prison de Xuan Loc. Photo: VNA

Auparavant, le président Nguyen Xuan Phuc avait signé une décision d'amnistie à l'occasion de la Fête nationale (2 septembre).

Durant sa visite, le chef de l’Etat a rencontré plusieurs détenus à la prison de Xuan Loc. Soulignant que l'amnistie est une politique d'une grande portée politique et sociale, démontrant la clémence particulière du Parti et de l'État, il a estimé que le travail d'amnistie avait été mené avec prudence, objectivité, démocratie et conformément aux règlements et qu’il était apprécié du peuple et de l’opinion internationale.

Appréciant le sens de responsabilité et les efforts du Conseil consultatif d’amnistie et d’autres organes compétents, Nguyen Xuan Phuc leur a demandé de mettre en oeuvre la décision du président de la République sur l’amnistie dans le rythme fixé et selon les règlements, en évitant toute erreur.