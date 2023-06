Le chef de l’Assemblée nationale plaide pour des liens accrus avec l’UE et la Suisse

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a plaidé vendredi 16 juin à Hanoi pour le renforcement des liens avec l’Union européenne (UE) et la Suisse, en recevant l’ambassadeur et chef de la délégation de l’UE au Vietnam, Giorgio Aliberti et l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass.

Le Vietnam attache une grande importance et souhaite promouvoir ses relations avec l’UE, un partenaire de première importance dans la politique étrangère du Vietnam, a-t-il affirmé, proposant aux deux parties de renforcer les visites mutuelles et les échanges populaires pour renforcer davantage la compréhension mutuelle.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (à droite) et l’ambassadeur et chef de la délégation de l’UE au Vietnam, Giorgio Aliberti. Photo: VNA





Le plus haut législateur a également exhorté les deux parties à continuer à mettre en œuvre plus efficacement l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) pour maximiser ses avantages.



En conséquence, le Vietnam envisage de ratifier prochainement la Convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de l’OIT, et l’UE incitera ses membres qui n’ont pas encore ratifié l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) à ratifier ce pacte dans les plus brefs délais.



Le président de l’Assemblée nationale a fait savoir que les engagements de l’EVFTA seront strictement mis en œuvre par le Vietnam, étant donné que les engagements de l’accord sont pour le Vietnam et son développement rapide et durable.



Il s’est félicité du fait que l’UE a lancé de nombreuses stratégies et initiatives visant à renforcer sa coopération avec la région Asie-Pacifique, et a fixé des priorités de sa coopération qui cadre aux orientations de développement socio-économiques et de de développement du Vietnam.



Le Vietnam est prêt à soutenir le renforcement de la présence de l’UE dans la région, à coordonner la mise en œuvre du Plan d’action ASEAN-UE pour la période 2023-2027, à aider l’UE à se connecter au marché de l’ASEAN et à promouvoir les négociations sur un accord de libre-échange ASEAN-UE, a-t-il déclaré.



L’ambassadeur Giorgio Aliberti a pour sa part souligné la croissance des relations UE-Vietnam, notamment celles entre le Parlement européen et l’Assemblée nationale du Vietnam, marquées ces quatre dernières années par l’EVFTA et le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).



Le Vietnam est le troisième pays après l’Afrique du Sud et l’Indonésie à signer cet le JETP avec des partenaires internationaux, ce qui affirme la confiance de l’UE dans le Vietnam et le souhait de l’UE d’avoir une présence à long terme et durable au Vietnam, a fait savoir le diplomate.



Le président de l’Assemblée nationale a remercié l’UE et ses pays membres pour leur soutien vaccinal au Vietnam en pleine crise sanitaire du Covid-19 pour renforcer la couverture vaccinale et pouvoir enrayer la propagation de la maladie.



Il proposé que la Commission européenne (CE) retire rapidement son carton jaune sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) sur la base d’une évaluation positive des efforts substantiels que le Vietnam a déployés dans ce domaine.



Par l’intermédiaire de l’ambassadeur et chef de la délégation de l’UE au Vietnam Giorgio Aliberti, le dirigeant vietnamien a invité les dirigeants de l’UE et du Parlement européenne à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam.

Recevant l’ambassadeur Thomas Gass, le plus haut législateur a hautement apprécié la prochaine visite officielle au Vietnam du président du Conseil national, chambre basse de l’Assemblée fédérale suisse, à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (à droite) et l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass. Photo: VNA

Il a souligné qu’un contenu important de l’entretien entre les deux dirigeants des deux organes législatifs est d’accélérer les négociations d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE, regroupant la Suisse, la Norvège l’Islande et le Liechtenstein).



Pour le Vietnam, la Suisse est toujours un partenaire important et fiable, a-t-il affirmé, espérant que les deux parties discuteront des solutions visant à accroître les échanges et les investissements dans le contexte où les deux économies sont complémentaires mais les échanges commerciaux vietnamo-suisses et les investissements suisses au Vietnam restent encore modestes par rapport aux potentialités des deux pays.



L’ambassadeur Thomas Gass a affirmé que la prochaine visite au Vietnam du président du Conseil national sera d’une importance particulière dans le contexte du cinquantenaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Il s’est déclaré convaincu que la rencontre entre les deux dirigeants des deux organes législatifs produiront de bons résultats.