Le chef de l’AN lance un chantier routier, visite la brigade des sous-marins 189

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a donné vendredi 1er mars dans la province de Khanh Hoa (Centre) le coup d’envoi des travaux d’un projet routier d’importance nationale, et a rendu visite à la brigade des sous-marins 189.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê sur le ponton d'un sous-marin de classe Kilo de type 636, à Khanh Hoa, le 1er mars. Photo: VNA

Le projet routier s’étale de la route nationale 27C à la route départementale DT.656 à Khanh Hoa reliant à la province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre) et à la province de Ninh Thuân (Centre) sur une distance d’environ 56,7 km.

Doté d’un investissement de 1.930 milliards de dôngs (plus de 78,3 millions de dollars), le projet est scindé en deux composantes: indemnisation et réinstallation, et construction, et sera réalisé de 2023 à la fin 2027.

Lors de sa tournée de travail à Khanh Hoa, le plus haut législateur, accompagné notamment du vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Khac Dinh, du secrétaire du Comité provincial du Parti Nguyên Hai Ninh et du vice-ministre de la Défense Lê Huy Vinh a rendu visite à la brigade des sous-marins 189 relevant de la Marine populaire vietnamienne.

Fondée le 20 juin 2011, la brigade des sous-marins 189 a rapidement maîtrisé les équipements et techniques et les sous-marins de classe Kilo de type 636, est prête à déployer des missions qui lui sont assignées et fait oeuvre de pionnier dans la construction de l’unité régulière, bien exercée et moderne.

Elle a appréhendé, géré et conseillé le comité du Parti, le commandement de la Marine populaire vietnamienne, la Commission militaire centrale, ainsi que le ministère de la Défense sur les plans de combat sous-marin, contribuant ainsi à défendre fermement la souveraineté nationale sur la mer, les îles et le plateau continental du pays.

Inspectant le travail d’entraînement et l’état de préparation au combat de la brigade des sous-marins 189, le président de l’Assemblée nationale a hautement apprécié les réalisations de l’unité. A cette occasion, il a offert des cadeaux aux officiers et soldats de la brigade.

Le plus haut législateur est également allé encenser le temple des martyrs - Tháp Trâm Huong, et a assisté à une cérémonie de remise des fonds par Petrolimex et Vietcombank pour financer la construction de 200 maisons de grande solidarité d’une valeur totale de 16 milliards de dôngs pour les ménages pauvres des districts de Khanh Son et Khanh Vinh. – VNA/VI