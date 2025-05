Le chef de la Sangha bouddhiste du Vietnam reçoit des délégations bouddhistes internationales

Le grand vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Conseil de patronage de la Sangha bouddhiste du Vietnam offre des cadeaux aux chefs des délégations bouddhistes internationales participant à la Journée Vesak 2025 des Nations Unies. Photo : VNA

Le grand vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Conseil de patronage de la Sangha bouddhiste du Vietnam (BSV), a reçu les chefs des délégations bouddhistes internationales participant à la Journée Vesak 2025 des Nations Unies (ONU) le 5 mai.

Lors de la réunion, le Grand vénérable Thich Tri Quang a noté que le Vesak de l'ONU a été célébré 20 fois jusqu'à présent, dont quatre au Vietnam.

Selon le dirigeant du SBV, l'événement de cette année verra le Vietnam recevoir les reliques sacrées du Bouddha Shakyamuni, considéré comme un trésor national de l'Inde. C'est la première fois que ces objets vénérés arrivent dans le pays pour être consacrés, un moment historique pour les fidèles, démontrant l'esprit d'harmonie et de paix du bouddhisme.

Il a exprimé sa conviction qu'avec plus de 500 discours et débats lors de la cérémonie de cette année, le bouddhisme apportera une grande contribution à la sagesse et à la connaissance humaines, renforçant la solidarité dans le monde.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Le vénérable Phra Brahmapundit, président du Comité international des Nations Unies pour la célébration de la Journée du Vesak (ICDV), a exprimé sa joie d'être venu au Vietnam pour assister à la 20e Journée du Vesak.

Il a souligné que cet événement se déroule au moment même où le Vietnam célèbre son 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, une joie non seulement pour le peuple vietnamien mais aussi pour la communauté bouddhiste internationale.

Selon le vénérable Phra Brahmapundit, Vesak 2025, sous le thème « Unité et inclusion pour la dignité humaine : perspectives bouddhistes pour la paix mondiale et le développement durable », met en valeur la politique de l'ONU et du Vietnam envers les personnes avec l'esprit de « ne laisser personne de côté ».

L'organisation réussie du festival contribuera à démontrer le rôle du bouddhisme dans la résolution des problèmes mondiaux, a-t-il souligné.

Le même jour, la délégation de dirigeants bouddhistes internationaux a rendu hommage et vénéré la relique du Sacré-Cœur du Bodhisattva Thich Quang Duc à la pagode Viet Nam Quoc Tu dans le 10e arrondissement.

La Journée internationale de Vesak 2025 aura lieu à Hô Chi Minh-Ville du 6 au 8 mai. Selon les organisateurs, environ 1.200 délégués de 85 pays et territoires sont attendus, dont plusieurs chefs d’État et dirigeants.

Le Vietnam a déjà accueilli la Journée internationale de Vesak à trois reprises : en 2008 (Hanoï), 2014 (Ninh Binh) et 2019 (Ha Nam).-VNA/VI