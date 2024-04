Le chef de la diplomatie vietnamienne reçoit le secrétaire d’État espagnol aux Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu mardi 16 avril à Hanoi le secrétaire d’État espagnol aux Affaires étrangères et mondiales, Diego Martinez Belio, qui est au Vietnam pour co-présider la 5e consultation politique entre les deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (à droite) et le secrétaire d’État espagnol aux Affaires étrangères et mondiales Diego Martinez Belio, à Hanoi, le 16 avril. Photo : VNA

Saluant les progrès significatifs dans les relations bilatérales, le chef de la diplomatie vietnamienne a déclaré que le Vietnam attache toujours de l’importance et souhaite promouvoir la coopération avec l’Espagne, le premier partenaire stratégique du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE).Il a demandé aux deux parties d’augmenter les visites et réunions mutuelles de haut niveau, de maintenir la fréquence des consultations politiques au niveau de vice-ministre et de se coordonner pour réviser et améliorer le protocole d’accord sur la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères ainsi que le plan d’action commune des deux gouvernements.Bui Thanh Son a recommandé que les deux pays continuent de mettre en œuvre de manière fructueuse l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) pour augmenter bientôt le commerce bilatéral de 4 milliards de dollars à 5 milliards de dollars.Il a également appelé l’Espagne à pousser la ratification par les autres pays de l’UE de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), ainsi que la suppression rapide par la Commission européenne du «carton jaune» sur les exportations de produits aquatiques vietnamiens.Le ministre a également exprimé son espoir que le gouvernement et les entreprises espagnols saisiront les opportunités de coopération avec le Vietnam dans la formation des ressources humaines, le renforcement des institutions et le développement des infrastructures, qui sont les trois percées stratégiques ciblées par le Vietnam.Se réjouissant de sa visite au Vietnam et de la reprise des consultations politiques après sept ans, Diego Martinez Belio a affirmé que le Vietnam était une priorité majeure de l’Espagne en Asie du Sud-Est et que son pays espérait renforcer davantage la coopération bilatérale.Le secrétaire d’État espagnol s’est engagé à coordonner étroitement avec la partie vietnamienne pour intensifier les échanges de délégations, renouveler prochainement le protocole d’accord entre les deux ministères des Affaires étrangères, notamment en favorisant la collaboration entre les académies diplomatiques des pays, et mettre à jour le plan d’action commun des deux pays.Il a exprimé le souhait de l’Espagne de renforcer les liens avec le Vietnam en termes d’infrastructures de transport, d’énergies renouvelables et d’éducation, notamment en promouvant l’enseignement de la langue espagnole au Vietnam. Il a également déclaré que son pays renforcera les relations bilatérales dans les domaines de la science, de la technologie, de la culture, des sports et du tourisme.En ce qui concerne les questions internationales et régionales, les deux parties ont convenu que leurs pays maintiendront leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux tels que les Nations Unies et la coopération ASEAN-UE.Ils ont partagé le point de vue sur le respect du droit et le soutien à la position de l’ASEAN et du Vietnam sur le règlement pacifique des questions maritimes sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).Le même jour, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang et le secrétaire d’État espagnol aux Affaires étrangères et mondiales Diego Martinez Belioont coprésidé la 5e consultation politique entre les deux pays.Les deux parties ont examiné la coopération, identifié des orientations et des mesures pour renforcer le partenariat stratégique Vietnam-Espagne dans l’avenir et examiné certaines questions internationales et régionales d’intérêt commun. Elles ont convenu d’organiser prochainement la 6e consultation politique au niveau de vice-ministre en Espagne. – VNA/VI