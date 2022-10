Le chef de la diplomatie reçoit le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu le 18 octobre à Hanoï le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, en visite officielle au Vietnam du 15 au 21 octobre.

Le ministre Bui Thanh Son a salué la visite au Vietnam du Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui intervient à l’occasion du 25e anniversaire de la fondation de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Hanoï. Il s’est déclaré convaincu que la visite contribuerait au développement des relations entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles en particulier, et de celles entre le Vietnam et la Belgique en général.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a proposé que les deux parties continuent à mettre en oeuvre efficacement l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (UE). Il a en outre suggéré que Wallonie-Bruxelles soutienne la Belgique pour encourager l’UE à retirer le carton jaune imposé aux produits de la pêche vietnamiens.

De son côté, Pierre-Yves Jeholet a déclaré se réjouir de cette première visite au Vietnam. Il a affirmé que le Vietnam était un partenaire prioritaire de Wallonie-Bruxelles et que Wallonie-Bruxelles continuerait à accompagner et soutenir le Vietnam dans le processus de développement durable.

Les deux parties ont souligné la poursuite du renforcement de la coopération dans les forums multilatéraux et les organisations internationales. S’agissant de la Mer Orientale, ils ont souligné l’importance du maintien de paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol, du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, de l’application pleine et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de l’édification d’un Code de conduite en Mer Orientale substantiel et efficace.