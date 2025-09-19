Le chef de la Commission centrale de la mobilisation de masse et de l’éducation du Parti en visite de travail en Australie

Nguyen Trong Nghia (gauche) et Matthew Thistlethwaite, ministre australien des Affaires étrangères et du Commerce, également ministre de l’Immigration. Photo: VNA

Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de la mobilisation de masse et de l’éducation du Parti, à la tête d'une délégation de haut rang du Parti, effectue une visite de travail en Australie.

Le 18 septembre, Nguyen Trong Nghia a rencontré Matthew Thistlethwaite, ministre australien des Affaires étrangères et du Commerce, également ministre de l’Immigration ; Vinnie Molina, président du Parti communiste d’Australie ; Kim Samson, présidente de l’Association d’amitié Australie – Vietnam et s’est rendu à l’ambassade du Vietnam à Canberra.



Le ministre australien Matthew Thistlethwaite a affirmé l’intérêt de l’Australie à renforcer la coopération avec le Vietnam, notamment en faveur du libre-échange, de l’ordre international fondé sur les règles, et du rôle central de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).



Il s’est félicité de la coopération bilatérale approfondie dans le domaine de la défense, en particulier grâce au partenariat pour le maintien de la paix signé en 2024, et a salué le rôle actif du Vietnam dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il a aussi noté le dynamisme croissant des échanges entre les peuples, avec un nombre croissant de visiteurs australiens au Vietnam et d'étudiants vietnamiens en Australie.



Matthew Thistlethwaite a informé que le gouvernement australien venait d’approuver l’accueil d’un premier groupe de 44 travailleurs agricoles vietnamiens, sur les 1 000 prévus, dans le cadre d’un accord bilatéral sur la coopération en agriculture.



De son côté, Nguyen Trong Nghia a réaffirmé la volonté du Parti et du gouvernement vietnamien de renforcer la coopération multiforme avec l’Australie et a appelé à une mise en œuvre efficace des accords et mécanismes de coopération existants, au bénéfice des deux peuples.

La rencontre entre Kim Samson et Nguyen Trong Nghia. Photo: VNA





Lors de sa rencontre avec Kim Samson, Nguyen Trong Nghia a exprimé sa gratitude pour les efforts de l’Association dans la promotion de l’amitié et de la coopération, en particulier dans les domaines de la santé et de la science. Il a souhaité que l'Association d’amitié Australie – Vietnam poursuive son rôle de passerelle pour renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.

Vinnie Molina, président du Parti communiste d’Australie, a exprimé son admiration pour la lutte du peuple vietnamien pour l’indépendance nationale, et ses félicitations pour les avancées actuelles dans la construction du socialisme. Nguyen Trong Nghia a proposé de renforcer les relations traditionnelles entre les deux Partis à travers les échanges d'informations, les dialogues théoriques, la coopération dans la presse, l’édition et le travail de mobilisation de masse.



Lors de sa séance de travail avec l’ambassade du Vietnam, Nguyen Trong Nghia a salué les efforts du personnel diplomatique dans l’accomplissement de leurs missions, les appelant à renforcer l’esprit de responsabilité, d’initiative et de cohésion pour contribuer activement au développement du Partenariat stratégique global Vietnam – Australie.



Au cours de ses rencontres, Nguyen Trong Nghia a également présenté aux partenaires australiens les résultats du développement socio-économique et diplomatique du Vietnam, les orientations stratégiques du Parti pour accélérer les réformes institutionnelles, améliorer le cadre juridique, stimuler la croissance économique et ouvrir une nouvelle ère de développement national. -VNA