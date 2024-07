Le chef de l'exécutif de Hong Kong (Chine) va se rendre au Vietnam

La consule générale du Vietnam à Hong Kong et à Ma Cao (Chine), Lê Duc Hanh, et le chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), Lee Ka-chiu. Photo: VNA

Le chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), Lee Ka-chiu, effectuera une visite au Vietnam du 31 juillet au 2 août, laquelle devra ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, a déclaré la consule générale du Vietnam à Hong Kong et à Macau (Chine), Lê Duc Hanh, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Il s'agira de la première visite au Vietnam du chef de l'exécutif de Hong Kong (Chine) depuis son entrée en fonction, a-t-elle indiqué, ajoutant que sa délégation comprendrait de nombreux officiels, représentants d’associations et de grandes entreprises, démontrant l'importance accordée par Hong Kong à ses relations avec le Vietnam.

La visite vise à promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale, a-t-elle estimé, rappelant que le Vietnam était le 7e partenaire commercial de Hong Kong.

En outre, elle permettra d’explorer des opportunités d’investissement au Vietnam et de présenter Hong Kong comme une porte d’accès des entreprises vietnamiennes aux marchés chinois et international.

De plus, les deux parties discuteront du renforcement de la coopération dans des domaines potentiels tels que la finance, la technologie, l'innovation, les échanges culturels et l'éducation, et signeront de nombreux accords de coopération importants dans divers domaines, a indiqué Lê Duc Hanh.

Au cours de sa visite, le chef de l'exécutif de Hong Kong (Chine) rencontrera des dirigeants vietnamiens et discutera des opportunités de coopération avec des autorités de Ho Chi Minh-Ville.

Toujours dans le cadre de la visite, les deux parties organiseront un forum d'affaires, a précisé Lê Duc Hanh.

La visite devra ouvrir de nombreuses nouvelles opportunités de coopération, favorisant le développement des relations bilatérales dans les temps à venir, à la mesure du potentiel des deux parties, a dit la diplomate.

Les relations entre le Vietnam et Hong Kong (Chine) connaissent un développement heureux. Selon les données de Hong Kong, les échanges entre le Vietnam et Hong Kong ont atteint 31,3 milliards de dollars en 2023, ce qui a permis au Vietnam d’être le 7e partenaire commercial de Hong Kong.

En 2023, Hong Kong est devenu le 3e investisseur étranger au Vietnam, avec un capital enregistré de 4,68 milliards de dollars, représentant 12,8% du montant total des investissements au Vietnam. Au cours des sept premiers mois de 2024, Hong Kong a été le deuxième plus grand investisseur au Vietnam, avec plus de 2,19 milliards de dollars, représentant 12,2% du total.

Depuis le 25 octobre 2023, Hong Kong ouvre un programme d’octroi de visa à des travailleurs qualifiés vietnamiens et a assoupli les restrictions sur la délivrance de visas touristiques pour les citoyens vietnamiens. -VNA/VI