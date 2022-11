Le chef de l'État félicite près de 300 personnes exemplaires du Front de la Patrie

Le chef de l'État Nguyen Xuan Phuc a assisté, dimanche 27 novembre à Hanoï, à une conférence en l'honneur de 299 présidents de Comités du Front de la Patrie au niveau communal et chefs de Comités de travail du Front exemplaires durant la période 2017-2022.

Selon le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Do Van Chien, ces 299 personnes exemplaires représentent quelque 11.000 présidents des Comités du Front de la Patrie au niveau communal et plus de 90.000 chefs des Comités de travail du Front dans tout le pays. Elles ont été honorées en raison de leurs réalisations exceptionnelles à leur poste au cours de la période 2017-2022.

Ce sont des noyaux importants qui contribuent à construire, consolider et promouvoir la force de la grande union nationale.

Le président Nguyen Xuan Phuc a souligné qu’il s'agissait d'un événement important et concret pour reconnaître et affirmer les importantes contributions des cadres du Front de la Patrie à l’édification d'un système politique fort et transparent.

Le chef de l’État a encouragé les délégués à poursuivre leurs efforts et à valoriser leurs réalisations pour mieux servir le peuple.-VNA/VI