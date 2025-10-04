Le chef de l'État accueille les nouveaux ambassadeurs étrangers au Vietnam

Le président de la République, Luong Cuong, a reçu le 3 octobre les ambassadeurs de Finlande et du Canada, ainsi que les ambassadeurs non-résidents de Jamaïque, de Tunisie, de Slovénie et du Tadjikistan au Vietnam, venus présenter leurs lettres de créance.



En accueillant l'ambassadeur de Finlande, Pekka Voutilainen, le président Luong Cuong s'est dit convaincu que, fort de son expérience, ce diplomate saura préparer les prochains échanges de haut niveau entre les dirigeants des deux pays et promouvoir l'élévation des relations bilatérales à un niveau supérieur, au bénéfice des peuples des deux pays. Il a exprimé l'espoir que l'ambassadeur contribuera à la paix et au développement dans les deux régions et dans le monde.



Le président a souligné qu'en plus de 50 ans d'établissement des relations diplomatiques, l'amitié et la coopération bilatérales ont obtenu de nombreux résultats positifs, mais restent modestes au regard du potentiel et des atouts de chaque partie. Il a donc demandé à Pekka Voutilainen de promouvoir la coopération dans des domaines d'intérêt commun et de force, tels que les sciences et technologies, la transformation numérique et l'économie circulaire, durant son mandat.



Le chef de l'État a également saisi cette occasion pour remercier le gouvernement finlandais d'avoir créé des conditions favorables pour la communauté vietnamienne en Finlande et a exprimé l'espoir qu'il continuera à soutenir ses moyens de subsistance, ses études et ses contributions au pays hôte, et à servir de passerelle pour renforcer l'amitié entre les deux nations.



De son côté, Pekka Voutilainen a affirmé qu'il mettrait tout en œuvre, durant son mandat, pour approfondir les relations bilatérales, notamment en favorisant la collaboration dans les domaines où les deux parties partagent des atouts et des intérêts communs.



L'ambassadeur a exprimé son souhait de voir les deux pays poursuivre leur coopération dans les domaines des énergies propres, des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle. Il a également souligné l'importance d'organiser davantage de visites de haut niveau pour renforcer et approfondir efficacement les relations bilatérales.

Le président de l'État, Luong Cuong (cinquième à partir de la droite), accueille l'ambassadeur du Canada, James Nickel (cinquième à partir de la gauche). (Photo : VNA)





En recevant l'ambassadeur du Canada, James Nickel, le président Luong Cuong l'a félicité pour sa nouvelle fonction et s'est dit confiant que le diplomate mènerait un mandat fructueux, propulsant les relations bilatérales vers de nouveaux sommets au bénéfice des populations des deux pays.



Il a affirmé que le Vietnam chérissait et cherchait toujours à approfondir son partenariat global avec le Canada, dans un esprit d'intérêt mutuel, de manière concrète, substantielle, positive et efficace, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.



Se réjouissant d'entreprendre sa mission au Vietnam, M. Nickel a déclaré que le Canada considérait toujours le Vietnam comme un partenaire important dans la région. Au nom du gouvernement et du peuple canadiens, il a présenté ses condoléances pour les pertes humaines et matérielles subies par le Vietnam lors des récentes tempêtes.



Affirmant que le Canada partageait l'engagement du Vietnam en faveur du maintien de la paix, de l'amitié et de la coopération pour le développement, il a exprimé son souhait de voir les deux parties renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité, d'initiatives de paix, ainsi que dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, des sciences et technologies, et de la transformation numérique.



Le président Luong Cuong a apprécié et approuvé les points de vue du diplomate sur les orientations futures de la coopération, soulignant que les deux parties devraient intensifier les échanges et les rencontres, notamment à haut niveau, afin de favoriser la collaboration dans des domaines d'expertise communs, au bénéfice de leurs populations respectives.



Il a remercié le gouvernement canadien d'avoir facilité la vie, les études et le travail de la communauté vietnamienne au Canada, et a exprimé l'espoir que le Canada continuera de soutenir cette communauté afin qu'elle puisse apporter une contribution positive au pays hôte et servir de passerelle efficace pour le renforcement des relations bilatérales.



Affirmant le grand potentiel de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, le Président a indiqué qu'en fonction des besoins et des atouts de chaque partie, il espérait que l'ambassadeur, durant son mandat, contribuerait à connecter et à promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux, à la hauteur du potentiel et des atouts des deux pays, et favoriserait une collaboration plus étroite dans les domaines de la science et de la technologie, de la défense et de la sécurité, de l'éducation et de la formation, de la transformation numérique et de l'IA.



Notant que le Canada est actuellement le seul pays du G7 à n'avoir pas encore établi de partenariat stratégique avec le Vietnam, le président Luong Cuong a proposé que les deux parties continuent d'élargir le cadre du Partenariat global, d'approfondir leurs relations bilatérales et de travailler à l'amélioration de ce partenariat dans un avenir proche.



Dans le contexte des évolutions mondiales complexes actuelles et en s'appuyant sur la confiance politique mutuelle, il a suggéré aux deux pays de renforcer leur coopération et de se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux, dans le respect du multilatéralisme et du droit international. Il a également appelé le Canada, fort de son rôle et de sa position, à continuer d'exprimer son soutien à la position du Vietnam et de l'ASEAN sur la Mer Orientale, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Le chef de l'État a affirmé que le Vietnam était prêt à servir de passerelle au Canada pour intensifier sa collaboration et ses investissements sur le marché de l'Asie du Sud-Est et a exprimé l'espoir que, durant son mandat, le diplomate travaillera en étroite collaboration avec les organismes concernés afin de promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale, au bénéfice des peuples vietnamien et canadien, des deux régions et du monde.



Dans l'après-midi du même jour, le président de l'État a reçu les lettres de créance des ambassadeurs non-résidents de la Jamaïque, de la Tunisie, de la Slovénie et du Tadjikistan.

Le président Luong Cuong reçoit les ambassadeurs non-résidents de la Jamaïque, de la Tunisie, de la Slovénie et du Tadjikistan. (Photo : VNA)



Il a affirmé que, grâce à sa situation géostratégique au cœur de l'ASEAN, le long des routes commerciales maritimes vitales reliant l'océan Pacifique à l'océan Indien, et notamment grâce à son environnement pacifique et stable, le Vietnam est devenu une destination attractive pour les investisseurs étrangers et un maillon important des chaînes de production régionales et mondiales.



Soulignant que le Vietnam poursuit avec constance sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, ainsi que de diversification et de multilatéralisation des relations, et qu'il est un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale, le Président a souligné que le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations d'amitié avec les pays d'Europe, d'Asie centrale, d'Afrique et des Caraïbes et souhaite les développer.



Le président Luong Cuong a exprimé l'espoir qu'à l'avenir, les ambassadeurs travailleront en étroite collaboration avec le Vietnam afin de promouvoir les échanges à tous les niveaux, notamment les visites de haut niveau. Il a souhaité un partage d'informations renforcé afin de rechercher des opportunités de coopération et de créer de nouveaux moteurs pour le développement des relations, ainsi que de renforcer la coopération économique dans des domaines porteurs, notamment dans des secteurs clés complémentaires.



De son côté, le Vietnam est toujours prêt à écouter les points de vue et les propositions des ambassadeurs et créera des conditions favorables pour qu'ils puissent remplir leurs missions, a affirmé le chef de l'Etat. - VNA/VI