Le charme irrésistible des îles du sud-ouest du Vietnam

Nichée à l’extrême sud-ouest du Vietnam, la province côtière de Kiên Giang se distingue par ses plus de 200 kilomètres de littoral et ses 143 îles paradisiaques. Avec leurs plages idylliques et leur biodiversité remarquable, ces trésors naturels attirent chaque année des millions de visiteurs en quête de dépaysement.

L’archipel de Hai Tac, également connu sous le nom d’archipel des Pirates, situé dans la commune de Tiên Hai, à Hà Tiên, est un joyau insulaire composé de 18 îles s’étendant sur plus de 250 hectares. Depuis son classement officiel comme zone touristique locale en 2018, ce groupe d’îles connaît un essor spectaculaire grâce à des investissements stratégiques et un développement harmonieux, renforçant ainsi son rôle de moteur pour la croissance économique et sociale de la région. Nguyen Thi Mong Quyen, directrice du Centre d’investissement, de commerce et de promotion touristique de Hà Tiên, a noté que Hai Tac est devenu un pôle phare de l’écotourisme communautaire, accueillant environ 400 000 visiteurs par an.

Un autre joyau incontournable de la région est Hon Son, petite île nichée dans la commune de Lai Son, district de Kiên Hai. Avec ses 11,5 kilomètres carrés de superficie, elle se trouve à 65 kilomètres de la ville de Rach Gia. Depuis 2018, Hon Son connaît un véritable boom touristique, attirant chaque année entre 600 000 et 700 000 touristes, avec une croissance constante de 10 à 15 %.

Une croissance impressionnante et des projets visionnaires

La province de Kiên Giang s’est affirmée comme un pôle d’attraction majeur pour les investisseurs touristiques. À ce jour, elle compte 317 projets d’une valeur totale de 16,5 milliards de dollars. Rien qu’en 2024, elle a accueilli plus de 9,8 millions de visiteurs, générant des recettes estimées à 25 000 milliards de dongs (près de 1 milliard de dollars). Le tourisme insulaire et archipélagique représente une part essentielle de ce succès.

Pour l’avenir, Quang Xuan Lua, directrice du centre de promotion touristique de la province, a dévoilé des initiatives ambitieuses visant à diversifier les expériences des visiteurs. Parmi ces projets figurent l’exploration des écosystèmes karstiques et côtiers à Hà Tiên et Tiên Luong, l’observation des dugongs, des dauphins et des tortues marines dans leur habitat naturel à Phu Quoc, ainsi que des éco-tours immersifs au cœur des forêts tropicales de Phu Quoc. Des propositions supplémentaires incluent des circuits culturels autour de la civilisation d’Oc Eo, des croisières de luxe, des expériences en réalité virtuelle et des aventures en pleine nature à Hai Tac et Hà Tiên.

Une vision durable pour un avenir prospère

Quang Xuan Lua a également souligné que Kiên Giang continuera d’investir dans les infrastructures, de mobiliser des ressources locales pour un développement durable et d’améliorer les compétences linguistiques et culturelles des habitants afin de promouvoir un tourisme communautaire authentique et accueillant. La province mise aussi sur la collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, l’intégration au réseau touristique mondial et l’adoption de la transformation numérique pour consolider son positionnement comme destination incontournable en Asie du Sud-Est.

Avec ses paysages enchanteurs et une stratégie audacieuse, Kiên Giang s’affirme comme un joyau touristique prêt à rayonner sur la scène mondiale. - VNA/VI