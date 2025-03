Le cha ca de Hanoi pétille au palmarès des meilleurs plats asiatiques de TasteAtlas

Le poisson vietnamien au curcuma, à l’aneth et aux nouilles (cha ca La Vong) a acquis une réputation dans le monde entier. Photo : TasteAtla

Le poisson vietnamien au curcuma, à l’aneth et aux nouilles (cha ca La Vong) a été officiellement reconnu par le magazine culinaire international TasteAtlas comme l’un des 100 meilleurs plats de poisson asiatiques.

Considéré comme une spécialité typique de la capitale vietnamienne et recommandé par la majorité des guides touristiques internationaux, ce "chef-d’oeuvre de poisson frit" se classe deuxième au classement général avec une note de 4,6 étoiles sur 5.

Le plat traditionnel se compose de poisson grillé au curcuma et à l’aneth. Pour le préparer, on fait mariner du poisson blanc et ferme, comme le poisson-chat, la morue ou le tilapia, dans des échalotes, du galanga, du curcuma, de l’ail, de la pâte de crevettes, de la sauce de poisson et de l’huile.

Il est ensuite grillé des deux côtés avec de l’aneth et des oignons nouveaux, puis consommé comme entrée ou plat principal selon les goûts et il est meilleur lorsqu’il est servi chaud avec des vermicelles, des cacahuètes, des oignons verts, des coriandres, des basilics et de la sauce de poisson ou de salaison de crevettes très relevée.

TasteAtlas a révélé qu’un restaurant qui ne paie pas de mine dans le vieux quartier de Hanoi servait du poisson grillé (chả cá), et devant l’établissement se trouvait une statue de La Vong, célèbre poète et résistant, d’où le nom du plat.

Le magazine de cuisine internationale a également cité deux autres plats locaux, à savoir la soupe aigre-douce de poisson (Canh chua ca) et le poisson caramélisé en pot d’argile (Ca kho tô), classés respectivement aux 15e et 40e places.

La soupe de poisson aigre vietnamienne séduit par sa combinaison harmonieuse des saveurs sucrées, aigres et épicées. Sa recette associe habilement des ingrédients tels que le poisson-chat, la carpe, le poisson-serpent ou le saumon, le tout agrémenté de tamarin, d’ananas, de tomates, d’oignons, de germes de soja et de divers légumes.

L’Unadon, le Chutoro nigiri sushi, le Maguro nigiri sushi et le Tekkadon, tous originaires du Japon, complètent la liste des cinq meilleurs plats de poisson asiatiques de TasteAtlas.

Fondé en 2015, TasteAtlas est une véritable encyclopédie des saveurs, un atlas mondial des plats traditionnels, des ingrédients locaux et des restaurants authentiques. – VNA