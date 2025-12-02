Le CFI du Vietnam, un havre de paix pour les acteurs des cryptomonnaies

Grâce à une réglementation perçue comme souple, des incitations favorables aux investisseurs étrangers et des environnements de test fintech, le Centre financier international (CFI) du Vietnam attire de plus en plus d’acteurs du secteur des actifs numériques, tant internationaux que locaux, en quête de croissance et de conformité sur l’un des plus grands marchés de cryptomonnaies d’Asie, comme l’indiquait récemment le quotidien en ligne singapourien The Business Times.

Il a été noté que, contrairement aux restrictions réglementaires observées ailleurs, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, où le Vietnam met en place son Centre financier international, offrent un environnement favorable qui a déjà commencé à attirer les géants mondiaux des cryptomonnaies.

Le récent lancement de la Global On-chain Economy Alliance, le 25 novembre au CFI de Hô Chi Minh-Ville, souligne cette dynamique.

L’alliance regroupe des acteurs internationaux de premier plan tels que Tether, le plus grand émetteur mondial de stablecoins indexés sur le dollar américain ; Republic, une société financière new-yorkaise exploitant un réseau de plateformes d’investissement destinées aux particuliers ; et Ava Labs, la société à l’origine de la blockchain open source de couche 1 Avalanche.

Des acteurs locaux font également partie de l’alliance, notamment Dragon Capital, le plus ancien gestionnaire d’actifs indépendant du Vietnam ; Sky Mavis, la première licorne blockchain vietnamienne, connue pour son jeu à succès Axie Infinity ; et Viettel Digital Services, la branche infrastructure numérique du géant vietnamien des télécommunications, le groupe Viettel.

Par ailleurs, ces derniers mois, Binance et Bybit, deux des plus importantes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde, ont signé des protocoles d’accord avec les autorités de Da Nang et d’Hô Chi Minh-Ville afin de soutenir la création du CFI.

L’article cite Trân Huyên Dinh, responsable du département des applications fintech de l’Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques, qui affirme que le CFI est un marché où les acteurs internationaux viennent faire des affaires. La présence d’entreprises majeures du secteur des cryptomonnaies, menant des activités de trading à l’échelle mondiale, dynamisera le centre et stimulera sa croissance.

Cependant, il ne s’agit pas seulement de faciliter l’accès au marché pour les entreprises internationales d’actifs numériques. La véritable valeur réside dans ce que le CFI vietnamien peut offrir à ces acteurs, notamment la possibilité de tirer parti de la vaste et croissante base d’utilisateurs de cryptomonnaies et du vivier de talents technologiques du pays.

« Le Vietnam est l’un des pays les plus avancés au monde en matière d’adoption des cryptomonnaies, ce qui en fait un marché idéal pour proposer des services liés aux actifs numériques sans nécessiter d’importants efforts de sensibilisation », a ajouté Trân Huyên Dinh. Si les entreprises technologiques souhaitent réduire leurs coûts, elles peuvent également installer des bureaux ici et embaucher des développeurs locaux.

Selon un rapport de la plateforme de paiement en cryptomonnaies Triple-A, plus d’un Vietnamien sur six possédait des cryptomonnaies en 2024, alors même que ce type d’actif n’était pas encore légalisé dans le pays.

Ces dernières années, le Vietnam s’est constamment classé parmi les dix premiers marchés mondiaux affichant les taux d’adoption des cryptomonnaies les plus élevés, le nombre de comptes de trading d’actifs numériques dépassant rapidement celui du marché boursier.

Un rapport récent de Chainalysis a révélé que la valeur totale des cryptomonnaies reçues au Vietnam s’élevait à 220 milliards de dollars américains entre juillet 2024 et juin 2025, soit une croissance de 55% par rapport à la période 2023-2024. Le pays se classe ainsi troisième dans la région Asie-Pacifique, derrière l’Inde et la République de Corée. – VNA/VI