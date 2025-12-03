Le Centre tropical Vietnam-Russie, un exemple phare de coopération bilatérale

Le premier vice-président du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Andrey Vladimirovitch Yatskin, a salué le Centre conjoint Vietnam-Russie de recherche en sciences et technologies tropicales de Hanoï, le qualifiant d'exemple phare de coopération bilatérale, lors de sa visite au sein de l'institution le 2 décembre.

Le général de division Dang Hông Triên, directeur du centre, a indiqué qu'il s'agissait de la deuxième visite de M. Yatskin et l'a informé des activités scientifiques menées dans ces établissements, qui s'articulent autour de trois axes principaux : la science des matériaux tropicaux, l'écologie tropicale et la biomédecine tropicale.



Il a déclaré que le centre constituait un modèle unique de coopération bilatérale et un symbole de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global qui unissent le Vietnam et la Russie.



Actuellement, 47 projets relevant du programme de recherche et d'application scientifiques 2025-2029 sont mis en œuvre au sein du centre, avec la participation de plus de 40 organismes issus de ministères et d'instituts de recherche russes.



Les activités du centre ont toujours bénéficié d'une attention particulière de la part du gouvernement, de l'Assemblée fédérale et de l'ambassade de Russie au Vietnam, ainsi que des ministères et agences compétents des deux pays. Le gouvernement russe a également doté le centre de deux unités mobiles de dépistage, contribuant ainsi à renforcer ses capacités en matière de recherche, de surveillance des maladies infectieuses et de réponse aux épidémies d'urgence.



De son côté, M. Yatskin a souligné que les deux pays devraient approfondir leur coopération dans tous les domaines, notamment en matière de recherche scientifique, dont le centre est un exemple éloquent.



Il a indiqué qu'à l'issue de sa visite, il présenterait un rapport complet sur les activités de coopération avec la partie vietnamienne, y compris la coopération en matière de recherche scientifique au sein du centre. -VNA/VI