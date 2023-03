Le Centre méridional du Vietnam et l’Inde cherchent à impulser leurs liens

Plus de 300 délégués vietnamiens et indiens participent depuis mercredi 1er mars dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre) à une conférence de promotion de la coopération entre l’Inde et les provinces méridionales du Centre.

Des délégués lors de la conférence de promotion de la coopération entre l’Inde et les provinces méridionales du Centre. Photo : VNA

Cet événement vise à mettre en œuvre efficacement la Déclaration de vision conjointe Vietnam-Inde pour la paix, la prospérité et les peuples, adoptée le 21 février 2020 par les deux Premiers ministres vietnamien et indien, continuant de porter le partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde à un nouveau sommet.



Etant donné que la coopération économique et commerciale bilatérale est un pilier important et doté d’une grande marge de développement, les délégués concentreront leurs discussions sur six domaines : investissement, commerce, santé, éducation, tourisme et technologie de l’information.



J’espère que cette conférence donnera un nouvel élan aux entreprises de Khanh Hoa, des provinces méridionales du Centre et de l’Inde pour qu’elles renforcent leurs échanges et leurs liens pour le développement prospère et durable et pour la coopération économique florissante Vietnam-Inde, a déclaré en ouverture le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Khanh Hoa.



De son côté, le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Phu Yên a brossé les potentialités et avantages dont dispose Phu Yên, qui a attiré des dizaines projets, d’un capital total de près de 2 milliards de dollars, provenant des entreprises étrangères, dont deux sucreries indiennes d’une capacité de traitement de 11.000 tonnes de cannes à sucre par jour.