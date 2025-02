Le centre financier de Dà Nang devrait se distinguer des autres au monde

Il est essentiel de tirer parti des atouts et des opportunités du Vietnam dans la région pour développer un centre financier régional dans la ville de Dà Nang (Centre) qui se démarque des autres à l’échelle mondiale, selon Andy Khoo, de Terne Holdings de Singapour.

Le Politburo a donné son feu vert à un projet de développement d’un centre financier régional à Dà Nang et a chargé les agences concernées d’élaborer un cadre politique spécial.

Andy Khoo a déclaré que le centre financier devrait se concentrer sur la finance verte, l’innovation FinTech et le financement du commerce, ajoutant qu’opérer en anglais est essentiel pour garantir la confiance des investisseurs internationaux.

Selon l’expert, l’engagement du Vietnam à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, combiné à la demande de financement vert de 1.000 milliards de dollars de l’ASEAN d’ici 2030, présente des opportunités incroyables.

Le centre financier de Dà Nang peut montrer la voie dans ce domaine en émettant des obligations vertes, en facilitant l’échange de crédits carbone et en développant des produits financiers adaptés aux investisseurs soucieux de la durabilité, a-t-il déclaré.

La FinTech révolutionne la finance mondiale, c’est pourquoi Dà Nang doit avoir des politiques pour encourager l’innovation et des mécanismes comme un bac à sable pour les startups dans les domaines de la blockchain, des paiements numériques et de l’intelligence artificielle générative (GenAI), a-t-il poursuivi.

Dbondant dans ce sens, le président de l’Association vietnamienne de la blockchain (VBA), Phan Duc Trung, a estimé que le centre devrait se concentrer sur la FinTech, en développant spécifiquement la technologie de paiement, la technologie d’assurance, la technologie de conformité, la gestion d’actifs, la cybersécurité et la blockchain, en parallèle avec des modèles d’économie verte et circulaire basés sur des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Pour concrétiser cette orientation, le responsable a recommandé que Dà Nang se concentre sur l’assurance d’un développement durable en intégrant les activités économiques nouvelles et anciennes au sein de ses mécanismes spéciaux, en évitant de dépendre d’un mécanisme unique et en mettant en place des initiatives clés telles que l’expérimentation de transactions d’actifs cryptographiques, de plateformes d’échange de carbone et de plateformes d’échange de données.

Le Dr Andreas Baumgartner, PDG et fondateur de The Metis Institute, a déclaré que ce centre doit avoir un système de gouvernance et un système juridique solides, transparents et fiables.

Selon Andy Khoo, en combinant le développement des talents avec un système juridique indépendant, le Vietnam développerait un centre financier qui répond aux exigences de l’avenir.

Cela comprend une gouvernance alignée sur les normes internationales, ce qui créera un écosystème où les entreprises prospèrent et les investisseurs se sentent en sécurité. Ce faisant, le centre de Da Nang deviendra un pôle d’innovation et de stabilité, moteur du développement durable pour la région et le monde. – VNA/VI