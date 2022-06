Le Centre d'innovation pour la réduction du plastique voit le jour au Vietnam

Le Centre d'innovation pour la réduction du plastique au Vietnam (Plastics Innovation Hub Vietnam) a officiellement vu le jour le 23 juin.

Il s'agit d'une initiative du programme Aus4Innovation - programme officiel d'aide au développement parrainé par le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce.

Le Plastics Innovation Hub Vietnam est installé à l'ambassade d'Australie à Hanoï et géré par le Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) en partenariat avec le ministère vietnamien des Sciences et desTechnologies.

Le Plastics Innovation Hub Vietnam fait partie de la mission Ending Plastic Waste du CSIRO, qui a pour objectif de réduire de 80% le plastique dans l'environnement d'ici 2030.

Le Centre constituera un forum de coopération entre les communautés, les autorités, les entreprises et les investisseurs pour déployer des projets concrets visant à réduire les impacts des déchets plastiques. Il jouera également le rôle d'étendre le réseau dans la région, après le lancement d'un Plastic Innovation Hub en Indonésie en mars 2022.