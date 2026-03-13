Le CEN prêt contre la désinformation pour assurer le bon déroulement des élections

Le Conseil électoral national (CEN) a tenu une conférence de presse le 12 mars concernant les préparatifs des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

Le Conseil électoral national (CEN) continuera de suivre de près l’évolution de la situation dans les différentes localités afin de traiter rapidement les problèmes émergents et de garantir un environnement informationnel transparent, sain et parfaitement sûr. L’objectif est que les prochaines élections se déroulent démocratiquement, en toute sécurité et dans le respect de la loi, et qu’elles deviennent une véritable fête nationale.



Nguyên Quôc Hung, vice-président de la Commission de la défense nationale, de la sécurité et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse le 12 mars, consacrée aux préparatifs des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.



Interrogé sur les mesures prises pour lutter contre les fausses informations, la désinformation électorale et les contenus diffamatoires visant les candidats sur les réseaux sociaux, il a déclaré que les organismes compétents avaient élaboré des plans d’action pour contrer les informations trompeuses relatives aux élections, notamment celles circulant en ligne.



Le Conseil électoral national a collaboré étroitement avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Sciences et des Technologies, la Commission de l’information, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti et d’autres organismes afin de renforcer la surveillance, de détecter rapidement les rumeurs, les fausses informations et les contenus mensongers, et de sanctionner promptement les actes de diffamation envers les candidats.



Les principales mesures consistent à renforcer la surveillance en ligne pour détecter rapidement les informations fausses ou déformées relatives aux élections ; à fournir proactivement des informations officielles, transparentes et opportunes pour éclairer l’opinion publique ; et à sanctionner rigoureusement, conformément à la loi, les infractions commises par des individus exploitant le cyberespace pour diffuser de fausses informations susceptibles d’affecter les élections.



Nguyên Quôc Hung (à droite), vice-président de la Commission de la défense nationale, de la sécurité et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, prend la parole lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Nguyên Quôc Hung a souligné que l’expérience des élections précédentes montre que certains individus et organisations tentent souvent d’exploiter les questions liées à la démocratie et aux droits de l’homme, ou de déformer les informations concernant les candidats, afin de susciter la suspicion, de semer la division et de saper la confiance des électeurs. Par conséquent, les organismes compétents s’emploient activement à identifier ces tactiques et à mettre en place des solutions pour les prévenir et y répondre rapidement et à distance.



Le Conseil électoral national a également conseillé aux organes de presse, aux organisations et aux électeurs de s’informer auprès de sources officielles, d’éviter de diffuser des informations non vérifiées et de signaler sans délai toute suspicion de désinformation aux autorités compétentes.



Vérification des candidats



Concernant le traitement des plaintes et des dénonciations, Hoàng Anh Công, vice-président du Commission des voeux du peuple et de la surveillance de l’Assemblée nationale et membre de la sous-comission du Conseil électoral national chargée des documents juridiques et du traitement des plaintes, a déclaré que le Conseil électoral national et les collectivités locales avaient reçu de nombreuses pétitions, plaintes et dénonciations durant la période préparatoire aux élections, principalement liées aux candidats et à l’organisation des activités électorales.



Les commissions électorales locales ont reçu à ce jour 96 pétitions, tandis que le Conseil électoral national a reçu 50 plaintes et dénonciations relatives aux élections.



Hoàng Anh Công a précisé que le Conseil électoral national, la sous-commission et les instances compétentes aux niveaux central et local ont collaboré avec les organismes compétents pour examiner, vérifier et traiter ces dossiers conformément à la loi sur les plaintes et les dénonciations, ainsi qu’à la Loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires.



« Les premiers examens et vérifications n’ont révélé aucune infraction à la réglementation commise par un candidat à l’Assemblée nationale, contrairement aux allégations formulées dans les plaintes et les dénonciations qui justifieraient la suspension de sa candidature », a-t-il déclaré.



Concernant les signalements relatifs aux candidats aux sièges des conseils populaires dans plusieurs localités, les instances électorales se sont coordonnées avec les organismes compétents afin de les vérifier et de les traiter conformément à la réglementation. À ce jour, aucun candidat n’a été contraint de se retirer de la course.



S’agissant des candidats indépendants, Hà Thi Nga, vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a indiqué que, selon les résultats de la troisième conférence consultative, la liste officielle des candidats à l’Assemblée nationale de la 16e législature comprend 864 personnes, dont cinq qui se porter candidat de manière indépendante.



La responsable a souligné que la présence de candidats indépendants témoigne des droits des citoyens inscrits dans la Constitution et les lois et reflète le caractère démocratique et ouvert du processus électoral. Tous les candidats bénéficient de conditions égales pour participer aux réunions avec les électeurs, présenter leurs programmes et mener campagne, dans le respect de la loi. – VNA/VI