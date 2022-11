Le célébrissime ballet "Casse-noisette" revient à Hô Chi Minh-Ville

En décembre, le ballet "Casse-Noisette" sera rejoué à Hô Chi Minh-Ville. Il s'agit d'un ballet de renommée mondiale, considéré comme l'un des joyaux du Théâtre de ballet et d'orchestre symphonique de Ho Chi Minh-Ville (HBSO) et toujours attendu avec impatience par de nombreux spectateurs, en particulier le jeune public.

Le ballet-féerie "Casse-noisette" sera présenté du 9 au 11 décembre à 20h00 au Théâtre municipal de Hô Chi Minh-Ville, au 7, rue Lam Son.



Sa version vietnamienne a été chorégraphiée par la Norvégienne Johanne Jakhalin Constant. Cette édition spéciale du HBSO vise à offrir une grande fête artistique pour le public de Hô Chi Minh-Ville à l'occasion de Noël.



"Casse-noisette" s'inspire de la version d'Alexandre Dumas d'un conte d'Hoffmann : Casse-noisette et le Roi des souris. La musique, confiée à Tchaïkovski et composée de février 1891 à mars 1892, est certainement une des musiques de ballet les plus populaires aujourd'hui, et l'une des œuvres de Tchaïkovski les plus appréciées.-CPV/VNA/VI