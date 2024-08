Le célèbre opéra italien « La Traviata » sera présenté en août

L'opéra « La Traviata », co-investi, mis en scène et produit par le Théâtre Hô Guom et l'Opéra-Ballet national du Vietnam (VNOB), sera présenté les 9 et 10 août au soir.

Après avoir été joué avec succès dans le monde entier, ce sera la première fois qu'il sera présenté dans son intégralité au Vietnam.

L'original a été écrit par le compositeur italien Francesco Maria Piave selon le roman « La Dame aux Camélias » (1848) de l'écrivain français Alexandre Dumas.

Il raconte l'histoire d'une courtisane française nommée Violetta vivant au 19e siècle, une époque où les femmes étaient traitées très durement car elles ne pouvaient pas posséder de biens, recevoir une éducation ou occuper une position dans la société.

La représentation mettra en vedette les solistes To Loan, Lan Nhung, Truong Linh, Thanh Binh et Huy Duc, ainsi que des artistes du VNOB, de la Chorale VNOB Belcanto et de la Chorale international Hanoi Voices. -VNA/VI