Le CDH adopte les résultats du quatrième cycle de l'EPU du Vietnam

Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (CDH) a adopté le 27 septembre les résultats du quatrième cycle de l'Examen périodique universel (EPU) pour le Vietnam, dans le cadre de sa 57e session ordinaire.









Lors du quatrième cycle de l'Examen périodique universel (EPU) pour le Vietnam.

Cette adoption a marqué l'achèvement du quatrième cycle d'examen concernant la protection et la promotion des droits de l'homme au Vietnam et a ouvert la voie à la prochaine phase de mise en œuvre des recommandations.

Conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet, la délégation vietnamienne a présenté la position du pays sur les recommandations formulées lors du quatrième cycle de l'EPU. Elle a également fait le point sur la situation des droits de l'homme au Vietnam et a souligné les efforts du pays pour assurer la sécurité, la stabilité et le rétablissement rapide des moyens de subsistance et de la production des populations pendant et après le typhon Yagi.



L'événement a attiré environ 90 représentants de divers pays, d'organisations internationales et non gouvernementales (ONG) dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), dont des ONG vietnamiennes.



Le Vietnam a informé le CDH de la décision du Vietnam d'accepter 271 des 320 recommandations formulées par les pays lors de la session de dialogue de mai 2024 sur son rapport national, atteignant un taux d'acceptation de 84,7 %, le plus élevé des quatre cycles de l'EPU.



Le Vietnam a réaffirmé son engagement à protéger et à promouvoir les droits de l'homme, ainsi que son respect du mécanisme de l'EPU et du CDH. Cette position a été élaborée à travers un examen attentif des recommandations, avec la pleine participation des agences concernées, a-t-il déclaré.



Un plan global pour suivre ces recommandations sera élaboré et lancé avec la pleine participation de toutes les parties prenantes, sur la base de l'esprit de dialogue et de coopération, a déclaré le Vietnam.



Dans sa mise à jour au CDH sur la protection et la promotion des droits de l'homme, Do Hung Hung a souligné les efforts continus du Vietnam pour renforcer les cadres juridiques pertinents en promulguant et en modifiant plusieurs lois clés liées aux droits de l'homme et aux droits civils. Des progrès significatifs ont également été réalisés en matière d'égalité des sexes, d'autonomisation des femmes et de protection des groupes vulnérables, a-t-il noté.



Le responsable a également mis en avant la politique d'amnistie du Vietnam en 2024, qui accordera la clémence à des milliers de prisonniers, les aidant à se réinsérer dans la société et à apporter des contributions positives à la communauté.



Les représentants de divers pays, organisations internationales et ONG ont salué la participation sérieuse du Vietnam tout au long du processus de l'EPU, en particulier pour avoir accepté une proportion élevée de recommandations et élaboré un plan de suivi bien structuré.



Ils ont également salué les réalisations impressionnantes du Vietnam en matière de protection et de promotion des droits de l'homme, en particulier dans un contexte de défis tels que la pandémie, le changement climatique et les catastrophes naturelles.



Les progrès du Vietnam dans de nombreux domaines ont été reconnus, notamment l'amélioration des institutions et des lois relatives aux droits de l'homme, le développement socio-économique, l'innovation, la réduction durable de la pauvreté et la garantie du bien-être social et des droits des groupes vulnérables. De nombreux pays ont encouragé le Vietnam à continuer de tirer parti de ses expériences et de ses meilleures pratiques dans la mise en œuvre des recommandations de l’EPU. – VNA/VI