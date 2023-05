Le carnaval de Ha Long 2023 débute sur les ailes de la danse

Le Carnaval de Ha Long 2023, sur le thème "Danse de Ha Long - Harmonie des cinq continents", s’est ouvert le soir du 1er mai dans la rue Vo Nguyen Giap, ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord-Est).

Ouverture du carnaval sur le thème "Danse de Ha Long - Harmonie des cinq continents". Photo: VNA

C’est la 15e année que le festival a lieu, faisant du festival une «marque de fabrique» de Quang Ninh.La soirée d’ouverture comprenait une cérémonie d’ouverture, une exposition d’art, des danses de rue et des feux d’artifice à faible portée. Le festival de cette année a vu la participation de chanteurs populaires, en particulier ceux de la province hôte.Les visiteurs ont eu droit à une fête artistique et culturelle unique avec des danses traditionnelles et modernes et des spectacles de représentants de groupes ethniques de la province, ainsi que des danses d’autres régions du Vietnam et de pays du monde entier.En plus des spectacles à terre, le carnaval a également vu des bateaux de croisière sur la baie de Ha Long décorés de lumières colorées, ainsi qu’un feu d’artifice à faible portée de 15 minutes.