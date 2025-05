Le carnaval d'Ha Long 2025 illumine la Semaine du tourisme estival d’Ha Long

Le carnaval d'Ha Long 2025 a officiellement débuté dans la soirée du 1er mai sur la place Sun Carnaval de la ville d'Ha Long, province de Quang Ninh, au Nord. Photo : VNA

Le carnaval d'Ha Long 2025 a officiellement débuté dans la soirée du 1er mai sur la place Sun Carnaval de la ville d'Ha Long, province de Quang Ninh, au Nord. Il s’agit de l’un des événements phares des activités de la Semaine du tourisme estival d’Ha Long 2025.

Le programme de la soirée du 1er mai comprenait trois tableaux artistiques qui ont mis à l’honneur les traits culturels éminents de Quang Ninh auprès des spectateurs : «Ha Long, patrimoine éclatant», «Quang Ninh, un patrimoine au cœur d’un autre patrimoine» et «Intégration internationale – Briller en pionnier».

L'événement a réuni des milliers d'acteurs, artistes, artisans vietnamiens et étrangers, et plus de 15.000 locaux et touristes.

En 2025, Quang Ninh ambitionne d’accueillir 20 millions de visiteurs, dont environ 4,5 millions d’étrangers. -VNA/VI