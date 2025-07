Le camp d’été 2025 au Vietnam se termine sur une bonne note

Le camp d'été vietnamien 2025 s’achève sur des liens renforcés avec les jeunes d'outre-mer. Photo : VNA

Le camp d’été 2025 au Vietnam s’est clôturé samedi 25 juillet à Hanoi, concluant un voyage de 14 jours qui a réuni 110 jeunes Vietnamiens d’outre-mer venus de 31 pays et territoires.



Organisé par le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger (SCOVA), le programme annuel a permis aux participants de découvrir 10 provinces et villes, offrant aux participants de riches expériences d’échanges culturels et de découverte du patrimoine.



À travers des visites de sites historiques, de communautés locales et d’institutions nationales, le camp visait à approfondir le lien des jeunes avec leurs racines, à promouvoir la fierté culturelle et à encourager leurs futures contributions au développement du Vietnam.



L’année 2025 marque une étape historique, célébrant le 80e anniversaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui République socialiste du Vietnam) et le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.



Les délégués ont visité des sites emblématiques tels que les tunnels de Cu Chi et le cimetière national des martyrs de Truong Son, et ont rencontré des mères héroïnes et des vétérans de guerre, témoignant d’un esprit de mémoire et de gratitude nationale.



Ils ont également participé à des activités bénévoles en faveur des enfants défavorisés, reflétant les valeurs vietnamiennes de compassion et de solidarité.



S’exprimant lors de la cérémonie de clôture, le président du SCOVA, Nguyên Trung Kiên, a salué l’enthousiasme, la créativité et le lien fort des délégués avec la culture vietnamienne. Il a exprimé l’espoir que les jeunes participants repartiront avec leurs expériences et continueront à partager et promouvoir la langue, le patrimoine et l’identité vietnamiens à l’étranger.



De nombreux participants ont décrit le camp comme un voyage transformateur, qui a non seulement renforcé leur lien avec le Vietnam, mais a également inspiré un sens plus profond des responsabilités envers leur patrie.



L’événement s’est conclu par la remise de prix aux participants les plus remarquables du concours de langue vietnamienne et par un engagement réaffirmé des organisateurs à continuer de construire des ponts entre le Vietnam et sa communauté mondiale de jeunes. – VNA/VI