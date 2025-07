Le Camp d'été Vietnam 2025 : La jeunesse vietnamienne d'outre-mer à la rencontre de la culture des gongs

Une jeune vietnamienne d'outre-mer s'essaie le t’rung (xylophone en bambou, très populaire auprès des minorités ethniques des Hauts Plateaux du Centre). Photo: VNA

Dans le cadre du Camp d'été Vietnam 2025, une centaine de jeunes vietnamiens d'outre-mer, en provenance de 31 pays et territoires, sont arrivés le 15 juillet dans la province de Dak Lak pour découvrir l'histoire, la culture, la géographie et le potentiel économique des Hauts Plateaux du Centre.



Organisé par le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer (State Committee for Overseas Vietnamese – SCOV), relevant du ministère des Affaires étrangères, ce programme vise à renforcer les liens entre les jeunes de la diaspora et leur terre d'origine.



Le soir même, les participants ont assisté à un spectacle culturel de gongs intitulé « Résonance de la grande forêt », présenté par des artisans locaux. Ils ont pu apprécier des performances de l’ethnie Ê Đê, déguster du « rượu cần » (alcool de riz à siroter avec une paille de bambou), s'essayer aux instruments traditionnels et chanter des chansons célébrant les Hauts Plateaux du Centre.



La cheffe adjointe du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, Ngô Thi Thanh Mai, a souligné que le thème du Camp d'été Vietnam 2025 – « Ensemble, écrivons la suite de l’histoire de la paix » – encourage les jeunes à promouvoir les valeurs de paix, d’humanité et d’aspiration au développement.



Le choix de Dak Lak pour l'ouverture est symbolique, en raison de son rôle historique dans la grande Victoire du Printemps 1975, a-t-elle ajouté.



Le programme se poursuit jusqu'au 26 juillet, avec des activités prévues dans huit localités à travers le pays. La cérémonie de clôture aura lieu le 25 juillet à Hanoï.– VNA