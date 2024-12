Le café vietnamien gagne en crédibilité grâce à une base de données transparente

Le succès du projet pilote vietnamien de base de données forestières et caféières marque une avancée significative vers la conformité aux exigences du Règlement européen sur la déforestation (EUDR), renforçant ainsi la position du Vietnam sur le marché européen."

Cette information a été annoncée lors d’une cérémonie de présentation des résultats du système pilote de base de données forestières et caféières, organisée le 17 décembre à Hanoi par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) et l’Initiative pour le commerce durable – IDH (Pays-Bas).

Adopté en juin 2023 et entré en vigueur en décembre 2025, le règlement européen contre la déforestation impose des obligations rigoureuses en matière de traçabilité et de durabilité aux entreprises exportant vers l'UE, et ce dans sept lignes de produits. Le Vietnam, dont les exportations de café, de bois et de caoutchouc sont particulièrement concernées par ces nouvelles exigences, devra mettre en place des systèmes de suivi robustes pour garantir la conformité de ses produits, a déclaré Nguyên Dô Anh Tuân, chef de la Direction de la coopération internationale du MADR.

Grâce à la direction du MADR, à la coordination étroite des Départements de l'agriculture et du développement rural des provinces de Dak Lak et de Lâm Dông, au soutien technique et financier d'organisations internationales telles que l'IDH, ainsi que la participation active des entreprises et des agriculteurs, le programme pilote a abouti à la création réussie de bases de données conformes à l'EUDR dans quatre districts", a indiqué Nguyên Dô Anh Tuân.

''Grâce à ce système, nous pouvons désormais démontrer de manière irréfutable que notre café est produit de manière responsable, sans contribuer à la déforestation, ce qui nous permettra de conquérir de nouveaux marchés et de fidéliser nos clients existants'', a dit Nguyên Dô Anh Tuân.

De novembre 2023 à décembre 2024, l'IDH s'est coordonné avec les entreprises du groupe de coopération pour concevoir le système de base de données sur les forêts et les zones de culture du café. Le système offre aux entreprises un accès direct à toutes les informations nécessaires pour répondre aux exigences de l'EUDR, simplifiant ainsi considérablement le processus de traçabilité de leurs produits.

L'IDH est fier de jouer un rôle de premier plan dans le développement de ce système, qui constitue une base importante dans la construction d’une chaîne d’approvisionnement durable pour l’industrie du café vietnamienne, a déclaré Trân Quynh Chi, représentante d’IDH.

L'IDH appelle les parties prenantes non seulement à continuer de partager et compléter les données pour créer un système de base de données national complet mis à jour chaque année, mais également à utiliser cette base de données pour évaluer, mettre en œuvre des stratégies d'atténuation des risques et de répondre de manière proactive aux nouvelles demandes des marchés internationaux tels que faibles émissions, prospérité des agriculteurs et zéro déforestation, a dit Trân Quynh Chi.

En novembre 2024, l’UE avait annoncé sa décision de reporter la mise en œuvre de l’EUDR à décembre 2025. Selon Mara Grimminger, assistante aux relations internationales à la direction générale de l'environnement de la CE, la mise en service de cette base de données constitue une avancée majeure dans la mise en conformité du secteur caféier vietnamien avec les exigences strictes de l'EUDR.

Le report de la mise en œuvre de l’EUDR a offert une opportunité précieuse aux industries, dont celles du Vietnam, de se préparer en profondeur et de mettre en place les systèmes nécessaires pour assurer une conformité totale avec l'EUDR, favorisant ainsi une transition fluide et efficace, a-t-elle souligné, appelant à saisir cette opportunité pour se préparer, prendre des mesures concrètes et répondre efficacement aux exigences de l’EUDR, ouvrant ainsi la voie à un avenir durable pour l’industrie caféière vietnamienne. -VNA/VI