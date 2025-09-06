Le café vietnamien bat des records d'exportation

Le secteur du café vietnamien connaît une croissance exceptionnelle, atteignant de nouveaux sommets en volume comme en valeur.

Le secteur du café vietnamien connaît une croissance exceptionnelle, atteignant de nouveaux sommets en volume comme en valeur. Le secteur du café vietnamien connaît une croissance exceptionnelle, atteignant de nouveaux sommets en volume comme en valeur.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au cours des huit premiers mois de 2025, les exportations ont atteint 1,2 million de tonnes, pour une valeur de 6,42 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 8,7 % en volume et de 59,1 % en valeur par rapport à la même période de 2024. Ce chiffre dépasse largement le précédent record de 5,6 milliards de dollars établi l'an dernier et pourrait approcher 8 milliards sur la campagne 2024-2025, un niveau jamais atteint.

Le prix moyen à l'exportation au cours des huit premiers mois de 2025 s'est établi à 5 580 dollars la tonne, en progression de 46,4 %. L'Allemagne, l'Italie et l'Espagne demeurent les trois principaux marchés, représentant respectivement 14,5 %, 7,5 % et 7,4 % des parts. Les ventes vers l'Allemagne ont doublé sur un an, tandis que celles vers l'Italie et l'Espagne ont progressé de plus de 50 %. Le Mexique a connu une croissance spectaculaire, multipliée par 91,2, et la Chine a enregistré une hausse de 11,7 %.

Pour Lê Duc Huy, président du conseil d'administration de Simexco Daklak, cette performance résulte à la fois de contrats conclus fin 2024 dans un contexte de pénurie mondiale, et d'une amélioration continue de la qualité du Robusta vietnamien au cours de la dernière décennie.

Au-delà des volumes, le secteur mise sur la transformation : café de spécialité, café instantané et diversification vers des marchés exigeants tels que l'UE, les États-Unis, le Japon ou la République de Corée. Ces progrès reposent sur l'investissement technologique, la transparence de la chaîne d’approvisionnement, la traçabilité et la mise en œuvre des accords de libre-échange comme l'EVFTA, l'UKVFTA et le CPTPP.

Nguyên Nam Hai, président de l'Association vietnamienne du café et du cacao, souligne que les prix à l'exportation n'ont jamais été aussi élevés, atteignant parfois 5 850 dollars la tonne. Malgré le renforcement des barrières techniques, il y voit une opportunité pour le Vietnam de démontrer sa capacité d'adaptation et de consolider sa position dans la chaîne de valeur mondiale.

Face aux exigences environnementales, notamment le règlement de l'Union européenne sur la déforestation (EUDR), le secteur se tourne vers des modèles de production verte et durable. Cette transition ouvre la voie à un développement circulaire et à une meilleure résilience face au changement climatique. -VNA/VI