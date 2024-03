Le café vietnamien a représenté un cinquième du marché belge en 2023

L’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce a cité les données de l’Agence européenne des statistiques (Eurostat) selon lesquelles les parts de marché du café vietnamien en Belgique sont passées de 17,13% en 2022 à 20,08% un an plus tard.

Le café instantané vietnamien dont le G7 de Trung Nguyên mis en vente au magasin Le Panier d'Asie à Bruxelles. Photo : VNA

En 2023, ce pays européen a importé plus de 288.500 tonnes de café des marchés hors UE pour une valeur de 1,22 milliard de dollars, en chute respectivement de 26,9% et 31% en un an. Le Brésil, le Vietnam, le Honduras, la Colombie et le Pérou ont été les principaux fournisseurs.

Les exportations de café du Vietnam vers la Belgique ont atteint plus de 57.900 tonnes pour une valeur de 151,5 millions de dollars, soit une baisse de 14,3% en volume et de 16,6% en valeur par rapport à 2022. La proportion des exportations de café Robusta représente la majorité du chiffre d’affaires total des exportations de café vers ce marché en 2023.

Selon les données du Département général des douanes, en janvier et février, les exportations nationales de café ont atteint plus de 398.800 tonnes, pour une valeur de 1,25 milliard de dollars, soit une augmentation de 16,4% en volume et de 68% en valeur par rapport à la même période de 2023. Le prix moyen à l’exportation est estimé à 3.146 dollars la tonne, soit une progression de 44,5% en glissement annuel.

Cependant, alors que dans les débouchés "traditionnels" en Europe comme l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas, les ventes de café ont bien augmenté en rythme annuel, elles ont connu un recul en Belgique.

On sait que la Belgique est le troisième importateur de café en Europe. Plus de 96% du café importé de Belgique provient directement de plus de 70 pays et territoires producteurs du monde.

Selon l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), 93% des droits de douanes sur le café exporté vers l’UE seront réduits à 0%. Une bonne opportunité pour le café vietnamien, l’UE constituant le plus grand marché consommateur de café au monde, avec un chiffre d’affaires des importations en provenance de pays hors UE d’environ 10 milliards de dollars par an, représentant 66% des importations mondiales.

Actuellement, pour élargir les parts de marché vers le marché belge, vers l’Europe en général, l’un des plus gros problèmes pour le café vietnamien est la construction des marques et l’augmentation de la valeur ajoutée en se concentrant sur les produits bien transformés, au lieu d’exporter du café brut sous la marque commerciale des importateurs. – CPV/VI