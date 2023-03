Le café au lait glacé vietnamien nommé deuxième meilleur café au monde

Le café au lait glacé vietnamien, appelé cà phê sữa đá, figure sur la liste des délicieux plats et boissons du monde, selon le site culinaire Taste Atlas.

Plus précisément, TasteAtlas a attribué au café au lait glacé vietnamien 4,6/5 étoiles, soit l'équivalent du café italien Ristretto, ce qui amène ces deux cafés à remporter le titre de meilleur café au monde.

Helen, une touriste russe a partagé: "Je trouve la combinaison de lait condensé et de café très intéressante. C'est un peu plus sucré que le café que je bois habituellement, mais j'aime vraiment être assise dans la rue et savourer un café comme celui-ci. J'ai l'impression d'être en France!".

Un touriste venu des États-Unis a également affirmé : "J'aime beaucoup ce café, je ne savais pas que je pouvais le trouver ailleurs qu'au Vietnam. Je n’aime pas le goût trop sucré, mais avec ce café, c'est juste trop parfait."

Giusebbe et Nicola, touristes italiens, ont quant à eux commenté : "Le goût est vraiment fort, un goût dont nous n'avons jamais fait l'expérience en Italie, un pays pourtant célèbre pour ses cafés. Il est plus foncé, il est un peu plus amer, mais vraiment parfumé. C'est le meilleur café que j'ai jamais bu. Il est excellent!". - CPV/VNA/VI