Le Bureau politique et le Secrétariat saluent le succès des congrès du Parti à tous les niveaux

Le 17 octobre 2025, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, a signé la Conclusion du Bureau politique et du Secrétariat relative aux résultats de l’organisation des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux en vue du XIVᵉ Congrès national du Parti (Conclusion n°200-KL/TW).

Selon cette Conclusion, le Bureau politique et le Secrétariat ont généralement approuvé le rapport du Bureau du Comité central du Parti, saluant les comités et organisations du Parti à tous les niveaux pour avoir organisé avec succès les congrès conformément au calendrier prévu, en garantissant les exigences fixées par la Directive n°45-CT/TW du 14 avril 2025 du Bureau politique et les instructions du Comité central.

Les comités et organisations du Parti sont appelés, sur la base des résultats des congrès, à consolider rapidement leurs structures afin de stabiliser les appareils organisationnels. Ils doivent concentrer leurs efforts sur la direction de la mise en œuvre des résolutions des congrès, publier des programmes d’action clairs assortis de projets et de tâches concrètes, et dynamiser les mouvements d’émulation pour insuffler un nouvel élan et renforcer la confiance au début du nouveau mandat.

Il est nécessaire d’organiser efficacement la consultation des députés de l’Assemblée nationale et de la population sur les projets de documents du XIVᵉ Congrès national du Parti. La Commission de sensibilisation, d’éducation et de mobilisations des masses du Comité central est chargée d’intensifier la communication sur les nouveaux contenus et les points clés des projets, ainsi que sur la participation de la population à la formulation de ces contributions.

La Commission de sensibilisation, d’éducation et de mobilisations des masses, en coordination avec le Conseil théorique central et le Comité directeur 35, doit renforcer la communication sur les résultats et les significations des congrès du Parti à tous les niveaux en amont du XIVᵉ Congrès national, ainsi que la lutte contre les opinions hostiles ou déformées visant à attaquer le Parti et l’État.

La Commission d’organisation du Comité central est chargée de préparer des conseils sur l’organisation d’une conférence de synthèse sur l’organisation des congrès des organisations provinciales du Parti et des organisations directement rattachées au ressort central, conformément au calendrier prévu, et de poursuivre la nomination des cadres non originaires des localités concernées conformément aux décisions du Bureau politique et du Secrétariat, afin de stabiliser rapidement les structures organisationnelles et la direction, et de mettre en œuvre les résolutions adoptées.-VNA/VI