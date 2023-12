Le Bureau de l’Assemblée nationale fait le bilan de ses activités en 2023

Le Bureau de l’Assemblée nationale a organisé le 28 décembre une conférence pour faire le bilan de ses activités en 2023 et définir ses tâches pour 2024.

Au cours de la conférence, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a souligné les contributions du Bureau au succès du corps législatif en 2023. Ces contributions se sont reflétées à travers d'importants travaux réalisés et l'organisation efficace des sessions parlementaires et des réunions des commissions dépendantes.

Appréciant le professionnalisme et l’efficacité du Bureau, il a cité comme exemple l’organisation de programmes sans précédent tels que les Prix nationaux de la presse pour l'Assemblée nationale (AN) et les Conseils populaires - Prix (Diên Hồng), ainsi que la conférence sur la mise en œuvre des lois et résolutions de l’Assemblée nationale et le Forum des travailleurs, entre autres.

Il a également souligné les activités du Bureau liées aux relations extérieures de l'AN en 2023.

Vuong Dinh Hue a exigé que le Bureau continue de revoir et de perfectionner son appareil, ses fonctions et ses missions, tout en normalisant et en réglementant tout le travail des unités dépendantes et en améliorant l’édification du Parti.

Le secrétaire général de l'Assemblée nationale et chef du Bureau, Bui Van Cuong, a affirmé que lors de la conférence, les orientations pour l'année prochaine avaient été convenues et que le mouvement d'émulation avait été lancé en 2024. -VNA/VI