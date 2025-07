Le bun bo et le festival du nouveau riz de Huê deviennent patrimoine culturel

Anthony Bourdain, un célèbre cuisinier américain, a confié : « Le +bun bo Huê+ est la meilleure soupe que j’ai jamais dégustée ».

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement reconnu le bun bo Huê (soupe de nouilles au bœuf sauté façon Huê) et le Bhuoih Haro Tome (festival du nouveau riz) comme patrimoine culturel immatériel national, renforçant le statut de Huê en tant que capitale culturelle et gastronomique du Vietnam.



Plat emblématique de Huê, la soupe de nouilles au bœuf est réputée pour son bouillon riche et savoureux, composé d’os de bœuf, de citronnelle, de pâte de crevettes et d’huile pimentée, servi avec des nouilles de riz, du bœuf et des herbes fraîches.



Cette soupe se déguste plutôt le matin au petit-déjeuner, mais aussi tout au long de la journée, avec des herbes aromatiques fraîches, de la salade, des fleurs de bananiers émincées, des germes de soja. Pour qu’elle révèle tous ses arômes, il est conseillé d’ajouter un filet de citron vert.



En 2014, le regretté chef Anthony Bourdain a déclaré que le bun bo Huê était «la meilleure soupe du monde». Deux ans plus tard, l’Asia Record Organisation l’a classé parmi les 100 plats asiatiques les plus prisés.



En 2023, le site Web gastronomique international TasteAtlas a classé Huê au 28e rang des 100 meilleures villes gastronomiques du monde, soulignant le bun bo Huê comme un plat incontournable.



Cette reconnaissance honore la valeur historique, culturelle, artistique et économique de ce plat emblématique qui incarne l’essence de Huê, l’ancienne capitale impériale du Vietnam.



Plus qu’une simple spécialité culinaire appréciée au Vietnam et à l’étranger, le bun bo Huê représente des siècles de sagesse populaire transmise de génération en génération. Il reflète l’âme, le mode de vie et la culture culinaire du peuple de Huê.



Ce plat est également profondément ancré dans la vie spirituelle locale et l’artisanat traditionnel, étroitement lié à des villages artisanaux tels que le village des nouilles de Van Cu et le village des gâteaux de riz d’O Sa.



Le Bhuoih Haro Tome, ou festival du nouveau riz, célébré chaque année par l’ethnie Co Tu à Huê, est également classé comme patrimoine culturel immatériel national, au titre des fêtes traditionnelles, des pratiques sociales et des croyances.



Célébré après chaque récolte, ce festival exprime la gratitude envers les dieux – et en particulier Giang Haro, la divinité du riz – pour avoir accordé une récolte abondante et une vie paisible et prospère au village.



Préservé et transmis de génération en génération, ce festival joue un rôle essentiel dans le cycle traditionnel de la riziculture du peuple Co Tu. C’est également un moment joyeux de rassemblement communautaire, de célébration et de renforcement de la solidarité. – VNA/VI