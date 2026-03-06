Le BP et le Secrétariat lancent une mission de supervision auprès de la Permanence du Comité du Parti de l’AN

Le secrétaire général du PCV To Lam prend la parole. Photo : VNA

Dans l’après-midi du 6 mars, à Hanoï, une mission d’inspection et de supervision n°10 du Bureau Politique et du Secrétariat, dirigée par le secrétaire général du Parti To Lam, a tenu une réunion pour annoncer la décision d’effectuer des inspections et supervisions en 2026 auprès de la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale.

La mission a rendu publique la décision de superviser la direction, l’orientation, l’organisation de l’étude, de la diffusion et de la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti. Elle porte également sur l’application de directives relatives à la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti et aux élections législatives.

La mission examinera également l’organisation et le fonctionnement des organes et unités locales après la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux, ainsi que les mesures visant à garantir la réalisation de l’objectif de croissance moyenne du PIB d’au moins 10 % par an pour la période 2026-2030. Les inspections porteront en outre sur la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW relative au développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Au nom de la mission, To Lam a demandé à la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale de poursuivre la mise en œuvre des tâches confiées par le Bureau Politique et le Secrétariat, notamment en orientant et en supervisant les localités et les unités dans l’organisation des élections législatives.

La Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale est également chargée de diriger la Commission électorale nationale afin d’assurer le succès des élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des conseils populaires à tous les niveaux ; de renforcer l’information, la communication et la mobilisation électorales ; de garantir la sécurité et l’ordre public pendant le scrutin ; de traiter les problèmes éventuels… afin d’assurer le succès de cet événement politique important. Il a également été demandé d’organiser rapidement la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale et de renforcer la supervision et l’orientation des activités des conseils populaires.

Le secrétaire général du Parti To Lam à la réunion pour annoncer la décision d’effectuer des inspections et supervisions en 2026 auprès de la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Lors de la réunion, le secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a indiqué que le Comité du Parti de l’Assemblée nationale avait déjà publié un plan de mise en œuvre et chargé ses organes du Parti concernés d’élaborer des rapports et de préparer les travaux, conformément aux exigences de la mission.

Il a affirmé que la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale approuvait le plan d’inspection et le calendrier de travail de la mission. La Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et ses organes du Parti concernés sont prêtes à coopérer étroitement, à fournir rapidement et pleinement les dossiers et documents nécessaires et à travailler selon les demandes de la mission.

Il a également exprimé le souhait que les membres de la mission formulent des observations franches, en soulignant les réalisations comme les points à améliorer, afin d’aider le Comité du Parti de l’Assemblée nationale à renforcer ses activités. - VNA/VI