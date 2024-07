Le BP décide de décerner l’Ordre de l'Étoile d'or au SG du Parti Nguyen Phu Trong

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Le 18 juillet, le Bureau Politique a décidé de décerner l’Ordre de l'Étoile d'or au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong.

L’Ordre de l'Étoile d'or est la plus haute distinction de la République socialiste du Vietnam décernée aux individus ayant des contributions importantes et particulièrement remarquables à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Immédiatement après que le Bureau Politique a décidé d'attribuer l’Ordre de l'Étoile d'or au camarade Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le président To Lam a signé la décision d'attribuer l’Ordre de l'Étoile d'or au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong pour ses nombreuses et particulièrement remarquables contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. -VNA/VI